Roboti ve službách armády? Vojáci v Lipníku prověřili přes 30 systémů

V průběhu tohoto týdne ověřovala armáda na mezinárodním experimentálním cvičení Drone Shield 2026 možnosti využití současné pozemní robotiky pro potřeby vojáků.
„Robotika se rozvíjí mimořádně rychle a velká část inovací dnes nevzniká pouze v tradičním obranném průmyslu. Pro nás je proto důležité sledovat široké spektrum technologií a zároveň je konfrontovat s konkrétními potřebami vojáků. Nejde o to najít jednoho univerzálního robota. Potřebujeme vědět, které technologie mají skutečný potenciál pro konkrétní vojenské účely,“ uvedl na webu Ministerstva obrany ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů plukovník Jan Jelínek.
Přímo v terénu probíhaly komplexní testy, které pramenily z potřeb a zkušeností vojáků a přinesly měřitelné výstupy.
„Nestačí, že robot jednou projede překážku. Potřebujeme vědět, za jakých podmínek ji zvládl, zda je výsledek opakovatelný, kde jsou jeho limity a především zda je daná schopnost využitelná pro konkrétní vojenský úkol,“ vysvětlil podplukovník Vít Knapek, velitel Centra nasaditelných systémů.
„Odborníci při testování pracují s principem TEVV. Testing, Evaluation, Verification and Validation, tedy testováním, hodnocením, ověřováním a validací. V praxi to znamená nejen zjistit, co daný systém dokáže, ale také ověřit jeho deklarované vlastnosti a posoudit, zda odpovídají potřebám armády,“ doplnil Jan Králiček z 53. pluku průzkumu a elektronického boje.
Své inovativní systémy přivezlo do Lipníku nad Bečvou téměř 30 organizací, jednotlivé prostředky potvrdily rozmanitost současné pozemní robotiky. „Kolové a pásové platformy mohou nabídnout rozdílné možnosti mobility či přepravy nákladu, kvadrupední systémy mohou nalézt využití v členitém prostředí a humanoidní robotika představuje jednu z rychle se rozvíjejících technologických oblastí. Stejně rozdílné jsou i možné vojenské úkoly. Bezosádkové pozemní prostředky mohou v budoucnu podporovat například průzkum, logistiku, transport materiálu, ženijní a pyrotechnické činnosti, práci v nebezpečném prostředí nebo nést komunikační vybavení či širokou škálu senzorů,“ přiblížili zástupci armády.
Vojáci testovali i schopnosti autonomního fungování jednotlivých systémů. „Cílem přitom není odstranit člověka z rozhodovacího procesu. Autonomní funkce mají především snížit množství činností, které musí operátor systému provádět ručně, omezit jeho fyzické a kognitivní zatížení a v některých situacích umožnit přesunout člověka z rizikového prostoru,“ objasnil kapitán Králiček.
V současnosti nemusí být závěrem testování přímo rozhodnutí o koupi konkrétního systému, důležité jsou také zkušenosti a komunikace armády s vývojáři o požadavcích na budoucí bezosádková zařízení.