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Při vypalování se v pokoji nesmělo ani dýchat. Proč vteřinový zásek v Neru zničil celé cédéčko

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Zatajený dech, vypnutý spořič obrazovky a přísný zákaz dotknout se myši i klávesnice. Na přelomu devadesátých a nultých let znamenalo vypalování kompaktních disků v programu Nero Burning ROM napínavý rituál, kde vteřinové zaváhání počítače proměnilo médium v nepoužitelný kus plastu. Podívejte se, proč byl plynulý zápis laserem technologickou nutností a jak revoluční vynález BURN-Proof zachránil miliony domácích cédéček.
Spodní záznamová strana kompaktního disku CD-R s viditelnou vypálenou stopou

Spodní záznamová strana kompaktního disku CD-R s viditelnou vypálenou stopou

Zdroj: Asanagi / Wikimedia / CC0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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