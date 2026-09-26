Centrum Jihlavy má nové lavičky. Jak se líbí čtenářům Jihlavské Drbny?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Centrum Jihlavy má nové lavičky. Jak se líbí čtenářům Jihlavské Drbny?
Také v letošním roce se v novoměstské nemocnici konal Kemp mediků. Nabitý program měli jeho účastníci...
Další dopravně bezpečnostní akci zaměřenou na porušování zákazu předjíždění kamionů realizovali včera na...
Další dopravně bezpečnostní akci zaměřenou na porušování zákazu předjíždění kamionů realizovali včera na...
Horácká aréna už téměř rok láká tisíce návštěvníků sportovních i kulturních akcí. O to, aby nelákala také...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- Týden duševního zdraví na Vysočině. Nejen mladí lidé mluvili o místě v životě
- Exkurze a živá beseda s profesorem Pirkem. Podívejte se na novoměstský Kemp mediků
- Policisté včera kontrolovali kamiony na D1 i z vrtulníku. Řešili 47 přestupků
- Policisté včera kontrolovali kamiony na D1 z vrtulníku. Řešili 47 přestupků