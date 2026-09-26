Lidl zlevnil elektrický šroubovák na 449 Kč, kterým opravíte notebook i telefon. Má 48 nástavců

Když otevíráte spodní víko notebooku nebo povolujete drobné šroubky uvnitř telefonu, každý z nich zvlášť není problém. Problém nastane u dvacátého. Prsty bolí, ruční šroubovák se protáčí a práce, která měla zabrat deset minut, se táhne půl hodiny. Přesně na tohle cílí Parkside Performance PPEPS 3 A1, jemný elektrický šroubovák, který Lidl aktuálně nabízí za 449 Kč. Nejde o dílenský stroj na stavbu pergoly, ale o pohodlný nástroj na rozborky malé elektroniky. V balení najdete 48 bitových nástavců pokrývajících šrouby v noteboocích, tabletech, smartphonech, herních ovladačích i hodinkách. Pojďme se podívat, co přesně za ty peníze dostanete a kde jsou limity.
Co umí a co ne: elektrický moment 0,2 Nm
Klíčový parametr, který odlišuje PPEPS 3 A1 od běžného aku šroubováku, je utahovací moment. Elektricky zvládne 0,05 až 0,2 Nm v pěti stupních při 200 otáčkách za minutu. To je vhodné pro povolování a utahování běžně dotažených šroubků v elektronice, například u spodních krytů notebooků nebo při uchycení SSD, ventilátorů či Wi-Fi karet.
Ručně pak výrobce uvádí až 3 Nm. A právě tady je důležitý detail: pokud narazíte na přetažený, zalepený nebo zkorodovaný šroubek, motor ho nemusí sám povolit. První „utržení“ uděláte rukou a zbytek už za vás dotočí elektrika. V praxi u notebooku to většinou nevadí. U staršího telefonu s poškozenými hlavami šroubků to ale může být zásadní omezení.
Ano, notebook i telefon s ním můžete opravovat, ale pouze ve smyslu práce se šrouby. Samotné otevření lepeného smartphonu, odlepení baterie nebo odpojení jemných flex kabelů vyžaduje přísavku, páčidla a pinzetu. Ty v balení nejsou. PPEPS 3 A1 je urychlovač rozborky, ne kompletní servisní sada.
48 bitů: od Phillips po pentalobe
Číslo 48 neznamená 48 různých typů oprav. Jde o 48 kusů 4mm bitů, které pokrývají širokou škálu šroubových hlav běžných v elektronice:
Phillips PH0000 až PH2: klasika v noteboocích a spotřební elektronice Ploché SL1.0 až SL3.5: starší zařízení, brýle, hodinky Hex H0.7 až H3.0: drony, modely, některé tablety Torx a bezpečnostní Torx T2 až T4 a T5H až T15H: ovladače Xboxu, pevné disky, MacBooky Pentalobe P2, P5, P6: iPhony a MacBooky Tri-point Y0.6 až Y3.0: Nintendo Switch, některé telefony U-profil U2.0, U2.6, U3.0: méně časté, ale občas se objeví ve spotřebičích
Právě přítomnost pentalobe a tri-point bitů je důvod, proč výrobce může sadu použít i při rozebírání některých telefonů a dalších zařízení. Bez nich byste se do některých modelů iPhonu nebo Switche nedostali.
Co výrobce neuvádí, je třída oceli bitů. Konkurenční sady jako
iFixit Mako nebo Fanttik E2 Ultra explicitně uvádějí S2 ocel. Parkside tento údaj neuvádí. Manuál doporučuje bity po použití čistit a chránit proti korozi, takže u intenzivního používání nelze jejich dlouhodobou odolnost posoudit jen podle specifikací. Srovnání s konkurencí: kde je Parkside a kde ostatní
Cena pod pět stovek vypadá lákavě. Ale jak si PPEPS 3 A1 stojí proti alternativám?
Parametr Parkside PPEPS 3 A1 iFixit Mako Fanttik E2 Ultra MOVA MSD002 Typ elektrický ruční elektrický elektrický Max. el. moment 0,2 Nm — 0,6 Nm 0,4 Nm Počet bitů 48 64 50 95 Ocel bitů neuvedena S2 S2 neuvedena Příslušenství hliníkový box, USB-C kabel flex nástavec, box páčidlo, ESD pinzeta magnetická podložka, box Orientační cena cca 450 Kč cca 800 Kč cca 1 500 Kč cca 1 200 Kč Záruka 5 let doživotní 1 rok 1 rok
Parkside má výhodu v ceně a pětileté záruce. Za konkurencí naopak zaostává elektrickým momentem a chudším příslušenstvím pro kompletní rozborku telefonu. Podle nás je to dobrý vstupní bod pro někoho, kdo chce vyzkoušet, jestli mu elektrický přesný šroubovák dává smysl. Kdo už ví, že elektroniku rozebírá pravidelně, může ocenit vyšší moment a u některých dražších sad i lépe specifikované materiály a další příslušenství.
Pro koho to dává smysl, a pro koho ne
Největší hodnota PPEPS 3 A1 nespočívá v síle, ale v pohodlí. Pokud pravidelně otevíráte notebooky, skládáte PC, servisujete herní ovladače nebo se hrabete v dronech, elektrický pohon vám ušetří čas a ruce. LCD displej ukazuje směr otáčení a stupeň momentu, USB-C nabíjení znamená, že nepotřebujete speciální adaptér; stačí nabíječka od telefonu. A i kdyby vám uprostřed rozborky došla baterie, šroubovák můžete dál používat jako ruční.
Kdo ale otevře notebook jednou za dva roky kvůli výměně SSD, ten elektrický pohon pravděpodobně nepotřebuje. Ruční sada za pár stovek poslouží stejně dobře. Elektrický šroubovák obhájí svou existenci především častějším používáním.
Kde a kdy koupit
Podle dostupných informací z
cenového monitoringu se PPEPS 3 A1 objevuje v nabídce českého Lidlu od 21. září, pravděpodobně v rámci týdenní akce. Balení obsahuje šroubovák, 48 bitů, hliníkový nabíjecí a úložný box a USB-C kabel. Síťový adaptér součástí není.
Za necelých pět stovek dostanete nástroj, který může výrazně zjednodušit rozborky, při nichž pracujete s větším množstvím drobných šroubků. Není to zázračná opravárenská sada na všechno, ale pohodlný elektrický šroubovák, který dělá jednu věc a dělá ji slušně. A někdy je přesně tohle to, co stačí.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík