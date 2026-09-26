Muž oslavil 46. narozeniny a domů už nedošel. Krev u cesty přivedla policii v roce 1993 k tajnému vztahu jeho ženy

Konec dubna roku 1993 přinesl do malé příhraniční vesničky událost, na kterou místní obyvatelé dodnes nezapomněli. Šestačtyřicetiletý František tehdy odešel oslavit své narozeniny do místní restaurace, domů k rodině už ale cestu nenašel. Následující dny odhalily příběh plný tajností, skrývaného vztahu a nečekaných soudních zvratů.
Podivný nález u cesty
Soused Pavel se podvečer vracel z krmení drůbeže a u cesty nedaleko bytovek narazil na rozházený písek. V domnění, že si na místě hrály děti, došel pro koště a začal vrstvu drobných kamínků zametat. Přímo pod nohami se mu pak objevila rozsáhlá kaluž krve.
V první chvíli situaci nevyhodnotil jako nebezpečnou a myslel si, že na místě uhynulo zvíře. Večer v místní hospodě se o podivném zážitku zmínil svým přátelům. K překvapení všech další z mužů potvrdil nález podobné stopy krve i před svou zahrádkou.
Zmizelý oslavenec
Atmosféra u stolu zhoustla ve chvíli, kdy další host upozornil na absenci jejich společného známého. František ten den totiž chyběl na ranní směně v práci. Kamarádi s ním přitom na stejném místě ještě předchozí večer slavili jeho narozeniny. Skupina mužů se proto rozhodla jednat a brzy zjistila, se kamarád od předchozí noci nevrátil domů. Krátce před půlnocí pak policisté přijali hlášení o nálezu těla v zalesněné rokli nedaleko obce.
Stopy vedou do strže
Kriminalisté prohledávali místo činu až do časných ranních hodin za silného deště. Mrtvý muž ležel na levém svahu rokle v listnatém porostu mezi ulámanými větvemi. Část oblečení na těle chyběla a soudní lékař odhalil mnohočetná poranění.
Oběť utrpěla sečné rány na hlavě, roztříštěnou lebku a střelné poranění hrudníku. Osobní doklady i peníze chyběly, vyšetřovatelé objevili pouze zapalovač a několik cigaret. Stav těla napovídal, že smrt nastala teprve před několika hodinami.
Tajnosti v rodinném kruhu
Policisté začali rozplétat pozadí případu a zaměřili se na rodinné poměry zavražděného. Otec rodiny platil za bezkonfliktního člověka, který s manželkou Vlaďkou vychovával její tři dospívající děti z předchozích vztahů.
Pozornost týmu se brzy stočila k utajovanému vztahu. Vlaďka se pravidelně scházela s třiačtyřicetiletým Milanem M. z vedlejší vesnice. Tento muž měl za sebou bohatou kriminální minulost včetně násilných deliktů. Na své milence si vypěstoval silnou závislost a vyžadoval od ní i osobní věci, například kapesník, aby ji měl neustále u sebe.
Zbraň v řece
V osudný den se Vlaďka se svým ctitelem zdržela jen krátce a spěchala domů z obavy před manželem. Opuštěný milenec si vzal nelegálně drženou malorážku a vyrazil na cestu, kudy se vracel oslavenec z hostince. Kolem půlnoci došlo k osudovému střetu. Zazněl výstřel, který zasáhl Františka do hrudníku.
„Malorážka byla funkční, protože jsem si ji sám vyzkoušel střelbou do plechovky,“ uvedl pachatel později do policejního protokolu. Rána cíl pouze zranila a útočník oběť následně utloukl pažbou zbraně. Tělo odtáhl do strže, krvavou stopu zasypal pískem a rozbitou zbraň vhodil v obci do řeky Orlice.
Nečekaný verdikt soudu
Vyšetřování přineslo velmi překvapivou dohru. Manželka oběti neunesla veřejné odsouzení v obci a sáhla si na život. Zadržený muž se nejprve ke všemu podrobně přiznal a celou událost policii popsal. Po zprávě o smrti milenky ale změnil výpověď a pokusil se vinu přesunout na ni. Případ prošel mnoha opakovanými líčeními. Původní čtrnáctiletý trest za vraždu odvolací soud zrušil. Pachatel si z vězení nakonec odnesl dvouletý trest za nepřekažení trestného činu, plná vina na vraždě u něj totiž zůstala soudně neprokázána.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (archiv.policie.gov).