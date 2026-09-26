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Muž oslavil 46. narozeniny a domů už nedošel. Krev u cesty přivedla policii v roce 1993 k tajnému vztahu jeho ženy

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Oslava narozenin šestačtyřicetiletého muže skončila v roce 1993 tragédií. Nález krvavé stopy odhalil tajemství skrývaného milostného vztahu a promyšlený zločin.
Orlice, do níž zmizela vražedná zbraň

Orlice, do níž zmizela vražedná zbraň

Zdroj: FOTO:Tomáš Merta, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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