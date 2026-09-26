Oblíbený program je konečně na Androidu a nestojí ani korunu. Na počítači za něj přitom zaplatíte tisíce měsíčně

Řeč je o mobilní verzi Adobe Premiere, střižně videa, kterou profesionálové na počítačích používají roky a za kterou platí nemalé peníze. Na iPhonu byla dostupná už od září 2025, uživatelé Androidu ale museli čekat téměř celý rok. Teď je tu i pro ně, zcela zdarma, a to včetně exportu v rozlišení 4K. Na desktopu přitom samotná licence Premiere začíná na zhruba 645 korunách měsíčně, a pokud tvůrce potřebuje plný balík Creative Cloud Pro s Premiere a dalšími aplikacemi, zaplatí běžně kolem 1 930 Kč měsíčně. Tisíce korun každý měsíc za software, který na mobilu v základní podobě nestojí ani korunu. Zní to jako paradox, ale má to svou logiku.
Proč Android čekal tak dlouho
Slovo „konečně“ v souvislosti s Androidem není nadsázka. Adobe
spustilo Premiere na iPhonu 30. září 2025 a současně oznámilo, že verze pro Android je teprve ve vývoji. Ještě před uvedením Android verze ji oficiální dokumentace uváděla jako připravovanou. Nejde přitom o pouhý port staré aplikace. Adobe předtím ukončilo Premiere Rush, svůj dřívější mobilní editor, a nová Premiere pro mobily je aplikace postavená od základu a formovaná podle zpětné vazby komunity.
Přesný důvod téměř ročního zpoždění Adobe veřejně nekomentuje. Výsledkem ale je, že
verze pro Android přináší plnohodnotný základ pro mobilní střih a Adobe už nyní avizuje další funkce, například vylepšené titulky, klíčové snímky, ořezávání nebo detekci rytmu. Automatické titulky a další pokročilé funkce se na platformu postupně dostávají, takže se nabídka mezi Androidem a iPhonem může v jednotlivých funkcích lišit. Co dostanete zdarma a kde začínáte platit
Jádro aplikace je skutečně bezplatné. Není potřeba se ani přihlašovat: editace, lokální ukládání i export fungují bez účtu. Aplikace je bez reklam a výsledná videa nemají vodoznak. K dispozici je vícevrstvá časová osa, efekty, přechody, nahrávání komentáře a funkce Enhance Audio pro vylepšení zvuku. Export podporuje rozlišení až 4K. Pro běžné Reels, Shorts nebo TikTok videa to bohatě stačí.
Platit se začíná ve chvíli, kdy chcete využít některé placené cloudové nebo generativní funkce:
Generativní AI kredity – slouží k funkcím generativní umělé inteligence. Adobe používá systém Firefly kreditů a jejich spotřeba závisí na konkrétní funkci. Pro další generativní funkce je možné dokoupit placený kreditový plán. Cloudové úložiště – základní práce s projekty může probíhat lokálně, pro cloudové ukládání a navazující práci mezi zařízeními je potřeba odpovídající úložiště Adobe. Přihlášení k Adobe účtu – není nutné pro základní střih, lokální ukládání ani export. Vyžaduje se ale například pro některé cloudové zdroje, generativní AI funkce nebo přenos projektů do desktopového Premiere.
Aplikace je dostupná v češtině a Česká republika figuruje v oficiálním seznamu podporovaných zemí. Minimální požadavky jsou Android 13 a alespoň 5 GB operační paměti.
Proč je desktop tak drahý a mobil zadarmo
Cenový rozdíl vypadá absurdně, ale odráží dva úplně jiné produkty. Mobilní Premiere je samostatná aplikace zaměřená na rychlý střih obsahu pro sociální sítě. Adobe ji samo označuje jako nástroj pro tvůrce, kteří chtějí stříhat na cestách. Desktopový Premiere je profesionální postprodukční prostředí s pokročilými nástroji pro střih, titulky, efekty, míchání zvuku a další profesionální práci. Je navíc propojené s dalšími aplikacemi a službami Adobe.
Konkrétní cenové hladiny na českém trhu:
Varianta Cena měsíčně (roční závazek) Orientačně v Kč Premiere mobile (Android/iPhone) 0 Kč zdarma Premiere desktop (samostatně) 26,43 € cca 645 Kč Creative Cloud Pro s Premiere 79,30 € (akčně 44,39 €) cca 1 930 Kč (akčně 1 080 Kč)
Ceny v korunách jsou orientační při kurzu kolem 24,4 Kč za euro podle
kurzovního lístku ČNB. Aktuální český ceník Adobe uvádí u samostatného Premiere 26,43 € měsíčně včetně DPH a u Creative Cloud Pro běžnou cenu 79,30 € měsíčně včetně DPH.
Strategie Adobe je poměrně čitelná: bezplatný mobil může fungovat jako vstupní brána. Tvůrce si zvykne na prostředí a pracovní postup, a až narazí na limity mobilního střihu nebo bude chtít pokročilejší funkce, přechod na placený desktop může být přirozeným krokem. Adobe ostatně pracuje na propojení mobilního a desktopového pracovního postupu.
Jak si stojí proti CapCutu a DaVinci Resolve
Na mobilním trhu má Premiere dva hlavní soupeře, každý s jiným háčkem.
CapCut je zdarma a enormně populární, ale část šablon, efektů a AI funkcí zamyká do placeného tarifu Pro. Vodoznak se u CapCutu může objevit při použití některých šablon, což je řešitelné, ale ne vždy intuitivní. Adobe proti tomu staví čistý model: žádné reklamy, žádný vodoznak a základní práce bez nutnosti přihlášení.
DaVinci Resolve od Blackmagic Design je na desktopu etalon. Bezplatná verze nabízí velmi širokou sadu funkcí, zatímco verze Studio se prodává jako jednorázová licence. Jenže na Androidu Resolve jednoduše není. Blackmagic nabízí mobilní verzi pouze pro iPad. Na Androidu má tedy Adobe volné pole.
Pro běžného tvůrce, který stříhá obsah pro YouTube nebo sociální sítě přímo na telefonu, je Premiere na Androidu reálná alternativa k CapCutu. Pro profesionální postprodukci ale mobilní verze desktop nenahradí, ať už jde o Premiere, nebo Resolve.
Co zatím chybí a co čekat
Verze pro Android není kompletní ve srovnání s tím, co Adobe plánuje pro další vývoj. Společnost už oznámila další funkce, mimo jiné vylepšené titulky, klíčové snímky, ořezávání, detekci rytmu a pokračování v úpravách mezi mobilem a desktopem. Adobe zároveň slibuje postupné doplňování dalších funkcí.
Jestli bezplatné jádro zůstane zdarma natrvalo, firma explicitně negarantuje. Aktuálně ale uvádí, že mobilní aplikace je zdarma a že platit je potřeba především za další cloudové úložiště a generativní AI kredity.
Adobe rozdalo profesionální značku zdarma milionům uživatelů Androidu. Jestli je to velkorysost, nebo promyšlená cesta k budoucím předplatitelům desktopu, ukáže až to, kolik z nich nakonec sáhne po placené verzi. Jedno je ale jisté už teď: po téměř roce čekání dostal Android plnohodnotný mobilní Premiere bez reklam a vodoznaku, který zvládne i 4K export.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman