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Oblíbený program je konečně na Androidu a nestojí ani korunu. Na počítači za něj přitom zaplatíte tisíce měsíčně

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Adobe Premiere dorazilo do Google Play jako bezplatná aplikace bez reklam i vodoznaku. Desktopová verze přitom stojí téměř 2 000 korun měsíčně.
Google Play na telefonu

Google Play na telefonu

Zdroj: Yuri Samoilov / Creative Commons / CC BY
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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