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Celou sobotu jsi byla doma a „nic jsi neudělala“. A co přesně je na tom špatně?

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Je půl šesté. Nikam jsi nešla, neuklidila celý byt, neupekla chleba ani nevyrazila na výlet. Jen ses nasnídala, chvíli četla, prala jednu pračku, koukala na seriál a možná usnula na gauči. Pak otevřeš Instagram a najednou dostane tvoje úplně příjemná sobota lehký pocit viny.
Celou sobotu jsi byla doma a „nic jsi neudělala“. A co přesně je na tom špatně?

Celou sobotu jsi byla doma a „nic jsi neudělala“. A co přesně je na tom špatně?

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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