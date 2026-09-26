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Syn přišel ze školy a plakal, že jeho spolužák nemá co jíst. Farmář otec pak změnil celé své hospodářství

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Když zjistil, že synův spolužák nemá co jíst, změnil přístup k celému svému hospodářství. Ke změně nabádá také ostatní.
Malý chlapec píše

Malý chlapec píše

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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