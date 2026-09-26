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Šípy infikované hnojem nebo mrtvoly ve studnách. Naši předci byli v používání biologických zbraní opravdu vynalézaví

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Biologické zbraně jsou prostředky hromadného ničení založené nejčastěji na přítomnosti patogenu (např. bakterie moru) nebo jeho toxinů. Cílem je oslabení nebo usmrcení zasaženého člověka. Historie těchto zbraní spadá minimálně do starověku.
Šípy infikované hnojem nebo mrtvoly ve studnách. Naši předci byli v používání biologických zbraní opravdu vynalézaví

Šípy infikované hnojem nebo mrtvoly ve studnách. Naši předci byli v používání biologických zbraní opravdu vynalézaví

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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