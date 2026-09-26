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Proč bychom se nezabili, si u české komedie řekne skoro i divák. Snaha o meta humor zde nevychází

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Tomáš Svoboda točí komedie, které sice nejsou nějak hojně navštěvované a nejsou ani považovány za zvlášť dobré, ale musí se mu přiznat snaha o určitou invenci. Indián si hraje s duchovními motivy, Srnky zase záměrně dělají vše proti tomu, co divák očekává, a navazují na brechtovské tradice. Novinka Proč bychom se nezabili je Svobodovou snahou o návrat k venkovské komedii, která má v českém filmu tradici, a zároveň pracuje s určitou meta-rovinou.
Proč bychom se nezabili, si u české komedie řekne skoro i divák. Snaha o meta humor zde nevychází

Proč bychom se nezabili, si u české komedie řekne skoro i divák. Snaha o meta humor zde nevychází

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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