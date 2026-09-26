Proč bychom se nezabili, si u české komedie řekne skoro i divák. Snaha o meta humor zde nevychází

Tomáš Svoboda točí komedie, které sice nejsou nějak hojně navštěvované a nejsou ani považovány za zvlášť dobré, ale musí se mu přiznat snaha o určitou invenci. Indián si hraje s duchovními motivy, Srnky zase záměrně dělají vše proti tomu, co divák očekává, a navazují na brechtovské tradice. Novinka Proč bychom se nezabili je Svobodovou snahou o návrat k venkovské komedii, která má v českém filmu tradici, a zároveň pracuje s určitou meta-rovinou.
Příběh se totiž odehrává ve vesnici Rozumov, kde žijí dvě znesvářené rodiny. Šmrha (Vasil Fridrich) a Průša (David Novotný) si navzájem provádějí kanadské žertíky, aniž by věděli, že jejich potomci Karel (Petr Uhlík) a Marie (Nelly Řehořová) se tajně milují. Marie je ambiciózní influencerka, zároveň zpívá hlavní roli v lokální inscenaci Prodané nevěsty. Pošťuchování jejich otců se však vyhrotí natolik, že se Marie s Karlem rozejde a impulzivně kývne na účast v reality show Svatba naslepo, což je v podstatě Svatba na první pohled s jiným názvem. Za ženicha je jí vybrán švédský metalista s českými kořeny (Štěpán Kozub).
Zároveň se ve vesnici připravuje každoroční premiéra Prodané nevěsty, jejíž příběh se zrcadlí v probíhajících událostech. Následně se film rozvětví do různých vztahových linií, kdy sledujeme nejen rozpad a následné znovuustavení ústředního páru, ale také vznik dvou dalších, vývoj vztahu Průši a Šmrhy a několik rázovitých figurek, které v Rozumově prostě existují. Snímek se přitom snaží být určitým vhledem do vesnického života, založeným na Svobodově osobní zkušenosti. Prodaná nevěsta se pak stává kostrou, na níž se věší lokální absurdity, které sice působí bizarně a klišovitě, zároveň v sobě mají dost autenticity.
Je tu protivný hostinský, jenž je háklivý na vynášení půllitrů (Michal Isteník), koktavý traktorista (Albert Čuba), soustava hokejových branek pohřbená na dně rybníka, samotář s polštářem vycpaným marihuanou (Tomáš Měcháček) či místní metalová mládež (Marie Anna Kupcová a Jiří Maryško). Jakkoli podivně ty postavy vypadají, je to přesně něco, co se dá zcela spolehlivě najít ve skutečném světě. Problém je, že Proč bychom se nezabili z toho nikdy neudělá víc než tu podivínskou atrakci.
Devadesátiminutový film má dost svérázných postav a málo času na to, aby je nechal víc dýchat. Místo toho obíhají hlavní kostru příběhu, aby udělaly vtip, a působí tím víc jako karikatury určitých stereotypů než funkční postavy. Hlavní osa příběhu pak vypadá podobně rozpadle. Její hlavní dynamiku totiž tvoří poměrně nesmyslný konflikt ústředního páru, který se hádá, rozchází a zase schází a vypadá spíš jako karikatury teenagerů než jako teenageři, což je dané i tím, že lidé před třicítkou v hlavních rolích mluví jako lidé před dvacítkou a neumějí to přesvědčivě prodat.
Zároveň nám film sice nabízí několik vztahových rovin, ty ale působí dost povrchně a divák nemá moc šanci si k nim vytvořit vztah. To má podobný vliv na humor, který přichází jen tak mimochodem a neplyne z postav ani situací. Zkrátka do příběhu vstoupí vtip náhodnou hláškou nebo situací. Proč bychom se nezabili se snaží navázat na československé venkovské komedie, kde humor vyplýval z postav, vztahů mezi nimi i vzájemných konfliktů a vyvíjel se organicky i se svými hrdiny. Tady ale vznikly postavy čistě jako nositelé vtipů a nemají žádný jiný rozměr, což už nefunguje tak dobře.
Naštěstí to zachraňují charismatičtí herci, kteří si s většinou hlášek poradí. Největším trumfem by tak měla být práce s motivy Prodané nevěsty, která v tom světě existuje jako realizovaná inscenace i jako dějový rámec, a tvůrci se snaží tuto paralelu využít. Překvapivě funkční je v tom motiv využití médií hlavně skrze Marii, která si postupně vybírá tři formáty prezentace, přičemž postupuje od nejnovějšího k nejstaršímu; začíná jako influencerka, přejde do televizní reality show a vrcholí na divadelních prknech. V každém zvoleném médiu hraje jinou roli, respektive trochu jinou variaci na stejnou roli. To je samo o sobě zajímavé tím, že představují hrdinčin vývoj, snímek ale dostatečně neujasňuje, k čemu se má jejím prostřednictvím vyvinout, když nepočítáme kariérní postup.
Zároveň snímek podporuje paralelu prostřednictvím soundtracku, složeného z přezpívaných a přetextovaných árií z původní opery. Paralela je pak jen mechanická a bez větší invence, navíc ji tvůrci v jedné fázi příběhu trochu podvrátí tím, že si jeden z hrdinů tu souvislost uvědomí. Proč bychom se nezabili tak většinou stojí na jednorázových vtipech, jejichž účinnost závisí na individuálním smyslu pro humor, což není moc vysoká karta.
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