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Ferrari podle Leclerca už dávno přišlo o svou největší výhodu

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Ferrari v Baku opět skončilo těsně pod pódiem, Charles Leclerc dojel čtvrtý. Monačan si uvědomuje, že italský monopost dnes jednoduše neměl na víc.
Ferrari podle Leclerca už dávno přišlo o svou největší výhodu

Ferrari podle Leclerca už dávno přišlo o svou největší výhodu

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