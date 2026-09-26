Kaufland prodává tablet za 2 265 Kč s klávesnicí i myší, chlubí se 30 GB RAM. Je to trik, který vás může zmást

Na marketplace Kaufland.cz se aktuálně prodává tablet značky JENBIZZ od externího prodejce NERTAM. Za 2 265 Kč dostanete desetipalcový tablet s Androidem 15, Bluetooth klávesnicí, bezdrátovou myší a kapacitním perem, to vše v jednom balení bez příplatku. Zní to jako solidní nabídka pro studenta nebo seniora, který potřebuje zařízení na e-maily a web. Háček je v tom, jak prodejce pracuje s parametry. V názvu produktu i v hlavním výpisu svítí údaj „30 GB RAM“. Kdo ale proklikne hlouběji do popisu, najde vysvětlení: 6 GB fyzické operační paměti a 24 GB takzvaného virtuálního rozšíření. Součet dává třicet, jenže skutečný výkon tabletu určuje především těch šest. A právě tohle je trik, který může běžného kupujícího snadno zmást. Velké číslo na první pohled vypadá lépe než u tabletů za dvojnásobek, ale ve skutečnosti srovnáváte odlišné údaje.
Co vlastně „30 GB RAM“ znamená a proč je to zavádějící
Virtuální rozšíření RAM není žádná novinka. Android může část vnitřního úložiště využít jako odkládací prostor pro data aplikací běžících na pozadí. Prakticky to znamená, že systém může při nedostatku fyzické RAM přesunout část dat do pomalejšího úložiště. Nejde ale o náhradu skutečné operační paměti. Úložiště je výrazně pomalejší než RAM, takže virtuální rozšíření nepřidá tabletu výkon při hraní, střihu videa ani při náročném multitaskingu.
Problém není v samotné technologii, tu používají i Samsung nebo Xiaomi. Problém je v prezentaci. Když
produktová stránka na Kaufland.cz uvádí v titulku „30 GB RAM“ a teprve v detailním popisu přiznává rozklad 6+24, běžný zákazník filtrující podle ceny a parametrů vidí hlavně to velké číslo. Vedle značkového tabletu se 4 GB fyzické RAM pak JENBIZZ vypadá papírově výkonnější. Ve skutečnosti ale porovnáváte 6 GB skutečné paměti s marketingovým součtem.
A nejde o ojedinělý případ. Na stejné stránce prodejce NERTAM nabízí další tablety s podobně nafouknutými údaji: 20 GB, 34 GB, dokonce 48 GB RAM. Vždy jde o stejný princip: menší fyzická paměť plus velké virtuální rozšíření. Působí to tedy spíš jako běžný způsob prezentace těchto produktů než jako jednorázové přehlédnutí.
Co v nabídce chybí a proč by vás to mělo zajímat
Cena 2 265 Kč za tablet s klávesnicí a myší není sama o sobě nereálná. Levné čínské tablety s podobnou výbavou existují. Skutečný problém je jinde: v tom, co se z popisu nedozvíte.
Čipset: Stránka uvádí jen „osmijádrový procesor“. Žádný konkrétní název, žádný model. U značkových tabletů obvykle najdete přesné označení (například Snapdragon 680 nebo MediaTek Helio G99) a podle něj si můžete dohledat výkon, spotřebu i kompatibilitu. Aktualizace: Prodejce deklaruje Android 15, ale veřejný závazek k délce bezpečnostních aktualizací jsme nedohledali. Neexistuje harmonogram záplat ani informace, jak dlouho bude tablet podporován. Widevine L1: Listing tvrdí, že tablet podporuje Widevine L1, tedy certifikaci potřebnou pro přehrávání chráněného streamovaného obsahu ve vyšším rozlišení. Nezávislý důkaz (třeba screenshot z aplikace DRM Info) ale chybí. U neznámých značek se občas stává, že deklarovaná certifikace nefunguje podle očekávání, a streamovací služby pak omezí rozlišení. Displej: Rozlišení 1 280 × 800 pixelů na 10,1 palcích odpovídá základnímu HD. Text bude čitelný, ale jemnost obrazu je znatelně nižší než u řady současných tabletů.
Každý z těchto bodů sám o sobě nemusí být fatální. Dohromady ale vytvářejí obraz produktu, u kterého kupujete hlavně nízkou cenu a několik parametrů, které není snadné nezávisle ověřit.
Jak si vede proti značkovým tabletům
Připlatit tisícovku nebo dvě za známou značku neznamená platit jen za logo. Znamená to také platit za transparentnější specifikace a předvídatelnější podporu.
Parametr JENBIZZ (NERTAM) Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 HONOR Pad X8a Displej 10,1″, 1 280 × 800 9,7″, 2 048 × 1 280, 120 Hz 11″, 1 920 × 1 200, 90 Hz Fyzická RAM 6 GB 4 GB (LPDDR4X) 4 GB Čipset „osmijádrový“ (neupřesněno) Snapdragon 6s 4G Gen 2 Snapdragon 680 Baterie 6 200 mAh 7 600 mAh 8 300 mAh Příslušenství v balení klávesnice, myš, stylus – – Aktualizační závazek nedohledán dle politiky Xiaomi dle politiky HONOR
Xiaomi má podle
oficiální produktové stránky výrazně jemnější displej i větší baterii a konkrétně pojmenovaný čip. HONOR Pad X8a nabízí za zhruba 3 600 Kč jedenáctipalcový panel s rozlišením Full HD a baterii o třetinu větší. A třeba OnePlus u modelu Pad Lite veřejně garantuje bezpečnostní aktualizace až do července 2031, tedy šest let podpory.
JENBIZZ má jednu zásadní výhodu: v ceně dostanete klávesnici, myš a stylus. Pro lehkou kancelářskou práci, prohlížení webu nebo videohovory to může stačit. Pokud ale potřebujete kvalitnější displej na delší čtení, plynulé video nebo jistotu, že tablet bude dostávat bezpečnostní aktualizace i za rok, je dobré před nákupem zvážit i dražší alternativy.
Na co si dát pozor při nákupu přes marketplace
Kaufland.cz funguje jako tržiště,
podle vlastního popisu spolupracuje s externími prodejci a zboží zákazník obdrží přímo od nich. U tohoto tabletu je prodejcem NERTAM, ne Kaufland. To je důležité hlavně při reklamaci: za vady zboží odpovídá prodávající a u spotřebního zboží v Česku platí zákonná odpovědnost za vady, která se uplatňuje podle konkrétní situace a aktuální právní úpravy.
Než kliknete na „Koupit“, projděte si jednoduchý kontrolní seznam:
Ověřte, kdo skutečně prodává: marketplace prodejce, nebo přímo řetězec. Hledejte přesný název čipsetu. Pokud chybí, nemáte jak jednoduše ověřit skutečný výkon zařízení. Rozlišujte fyzickou RAM od součtu s virtuální. Kdykoli vidíte zápis typu „30 GB (6+24)“, reálná fyzická paměť je to menší číslo. Ptejte se na aktualizace. Pokud prodejce neuvádí žádný konkrétní závazek, nepočítejte automaticky s dlouhou podporou. Schovejte si potvrzení objednávky a veškerou komunikaci. Při marketplace nákupu je to váš hlavní důkaz pro případnou reklamaci.
Listing uvádí 14denní bezplatné vrácení. U nákupu přes internet jde u spotřebitele o standardní zákonné právo odstoupit od smlouvy ve stanovené lhůtě, nejde tedy o výjimečný bonus tohoto konkrétního prodejce.
Kdo z nabídky skutečně profituje
Tablet za 2 265 Kč s klávesnicí a myší není automaticky podvod. Je to produkt pro velmi konkrétního kupujícího: někoho, kdo potřebuje levné zařízení na základní úkoly, nepotřebuje dlouhodobou garanci softwarové podpory a dokáže si přečíst i podrobnější specifikace pod hlavním nadpisem. Problém nastává ve chvíli, kdy velké číslo „30 GB RAM“ přesvědčí někoho, že kupuje výkonnější stroj než značkovou konkurenci. Nepřesvědčí. Kupuje 6 GB fyzické RAM, blíže nespecifikovaný procesor a tablet s displejem, jehož rozlišení odpovídá spíše základní třídě zařízení.
Největší hodnota téhle nabídky paradoxně není tablet sám. Je to připomínka, že na marketplace platí při čtení parametrů stejná pravidla jako jinde, jen je potřeba dívat se pod hlavní marketingové údaje. Největší číslo na stránce totiž nemusí být údaj, který nejlépe vypovídá o skutečných schopnostech zařízení.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík