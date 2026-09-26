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Kaufland prodává tablet za 2 265 Kč s klávesnicí i myší, chlubí se 30 GB RAM. Je to trik, který vás může zmást

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Tablet za dvě tisícovky s kompletním příslušenstvím a 30 GB RAM zní jako výhra. Jenže 24 z těch třiceti gigabajtů existuje jen virtuálně.
JENBIZZ tablet z Kauflandu

JENBIZZ tablet z Kauflandu

Zdroj: JENBIZZ
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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