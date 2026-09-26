Požár bytu ve Francouzské zastavil tramvaje, hasiči zachraňovali lidi po žebřícíchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Požár bytu ve Francouzské zastavil tramvaje, hasiči zachraňovali lidi po žebřících
Centrem Prahy dnes prošel průvod na podporu neslyšících, do kterého se zapojily desítky lidí. Akce byla...
Praha má za sebou mimořádně teplé léto. Od května do září letošního roku meteorologové zaznamenali 29...
Obyvatelé Prahy 9 budou moci od 1. října využívat bezplatnou online lékařskou pohotovost prostřednictvím...
Praha 2 přispěje 1,2 milionu korun na opravu jedné z věží baziliky sv. Ludmily na náměstí Míru. Rozhodli o...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →