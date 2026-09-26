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Perníčkové latte: Připravte si domácí perníčkový sirup a udělejte si to na podzim hezké!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Perníkové latte je jedním z těch nápojů, které pobláznily svět. Jestli se těšíte na každý podzim, až se objeví v kavárnách, máme pro vás lepší tip – připravte si ho sami doma. Kdykoli a za zlomek ceny!
perníčkové latté
Zdroj: Shutterstock
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