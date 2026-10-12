Vítěz voleb míří do opozice. V Havířově bude dál vládnout ANO

Primátorkou města by měla i v příštích čtyřech letech zůstat Iveta Kočí Palkovská, které je v čele města od letošního ledna. Zástupci tři uskupení chtějí dohodu podepsat v nejbližších dnech. Koalice bude mít v třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu převahu 25 hlasů. Nově vznikající koalice vychází z půdorysu dosavadní koaliční spolupráce. „Proběhla další koaliční jednání a dohodli jsme se na dalším pokračování koalice ve formátu hnutí ANO, Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov,“ řekla Kočí Palkovská.
Uskupení se dohodla na tom, že primátorka zůstane stejná. Ekonomickým náměstkem opět bude Jakub Chlopecký (ANO) a náměstkyní pro sociální oblast bude nadále Alena Olšoková (ANO). Stejný zůstane i náměstek pro investice, kterým znovu bude Bohuslav Niemiec ze Společně pro Havířov, jehož součástí je ODS, lidovci, TOP 09 a STAN. Náměstkyní se nově stane Eva Šillerová, která toto uskupení do voleb vedla. Její pravomoci ještě nejsou přesně vymezeny, ale měla by mít na starosti resort životního prostředí, komunální služby a strategický rozvoj města. Pozici jednoho náměstka bude mít i Hnutí pro Havířov, o jeho přesné gesci se ale zatím jedná. „Určitě budu pokračovat v oblasti, kterou jsem dělal, a to je sport. Víc ale zatím nemůžeme říct,“ řekl lídr uskupení Hnutí pro Havířov a dosavadní náměstek Daniel Vachtarčík.
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„Preferovali jsme pokračování stávající koalice, protože ten model byl funkční. V rámci toho čtyřletého období jsme fungovali velmi dobře, takže na tom chceme stavět a chceme pokračovat. To bylo pro nás to rozhodující. V rámci všech uskupení jsme se bavili ohledně nějakých programových priorit a tam prostě nedošlo k nějakým průsečíkům,“ řekla Kočí Palkovská. Niemiec uvedl, že se zástupci setkali i s vítězem voleb a zástupci SPD a řešili programové priority. „Diskuse byla konstruktivní, ale vzešlo z ní, že v některých věcech se neshodneme,“ podotkl Niemiec.
Primátorka se do čela nejmladšího města v zemi dostala letos v lednu. V uplynulém volebním období se primátor ve městě měnil dvakrát. Po komunálních volbách v roce 2022 se jím nejprve stal Josef Bělica (ANO), který byl ale v dubnu 2024 zvolen hejtmanem kraje. Opozice ho dlouhodobě kritizovala za kumulaci funkcí, kromě primátora byl i poslancem. Nakonec v prosinci 2024 na funkci primátora rezignoval a za ANO ho nahradil jeho tehdejší náměstek Ondřej Baránek. Zastupitelé ho ale v lednu odvolali a nahradila ho právě Kočí Palkovská. Baránek je totiž obviněn v kauze související s machinacemi s městskými byty. V případu figuruje i Vachtarčík. Baránek i Vachtarčík jakékoliv pochybení odmítají.
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„My jsme na dopoledním jednání, kde bylo pět politických subjektů přišli s tím, že nabízíme variantu koalice Havířov sobě, Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Tento náš návrh nebyl akceptován ze strany těchto dvou stran, které se vyslovily pro pokračování současné koalice s hnutím ANO,“ řekl v neděli lídr Havířova sobě Jiří Jekl. Věří, že budou silnou opoziční stranou.
V minulém období byly střety mezi koalicí a opozicí často vyhrocené. Kočí Palkovská věří, že v budoucnu budou zasedání vypadat jinak. „Když jsme jednali, tak opozice přislíbila, že budou konstruktivní opozicí. Na zastupitelstvech to bude slušné, konstruktivní a bez osobních útoků,“ míní Kočí Palkovská.
Také Jekl doufá, že se situace na zastupitelstvu zklidní, i když oba tábory budou mít opačné názory. „Musím poděkovat současné paní primátorce, že ta povolební jednání probíhala ve slušnosti a korektně a je to něco jiného, než Havířov zažíval třeba před čtyřmi lety za vlády pana primátora Bělici,“ doplnil Jekl.