VIP Prostřeno: Modelka Dominika Mesárošová, moderátorka Nora Fridrichová i herec Karel Zima

Oblíbená kulinářská show Prostřeno chystá mimořádný týden, ve kterém změří síly Karel, Dominika, Nora, Pierre a Daniela. K plotně se postaví pětice úspěšných soutěžících, kteří už v minulosti dokázali v pořadu zvítězit. Speciální sestava slibuje napínavý souboj o šedesát tisíc korun a dalších deset tisíc od diváků. Situaci u stolu navíc zkomplikuje záludný úkol v podobě přípravy jídla, které hostitelé v dětství bytostně nenáviděli.
Návrat před televizní kamery s novou rodinou
Pondělní hostitel Karel bere svou druhou účast v pořadu jako lákavou výzvu a skvělou možnost poznat další nové lidi. Po rozvodu udržuje s první ženou dobré vztahy a těší se z kariérních úspěchů svých dospělých dětí. Dcera vystudovala maskérství na univerzitě v britském Southamptonu a syn aktuálně končí pražskou vysokou školu. V nové rodině mu dělá největší radost tříletý syn Eliáš a případnou finanční odměnu z vaření by rád investoval do cestování.
Osvědčené recepty a jistota v kuchyni
V úterý převezme štafetu modelka a interiérová designérka Dominika. Maminka osmiletého syna Eliána žije s přítelem Marcem a v kuchyni sází na naprostou jistotu. Hostům uvaří úplně stejné menu jako před čtyřmi lety a pevně věří v jeho opakovaný úspěch. Soupeři se během úterního večera pobaví u klasické hry Hádej, kdo jsem.
Charitativní večeře s minimálním rozpočtem
Středeční večer se ponese ve velmi skromném duchu pod taktovkou filantropky Nory. Své jídlo se rozhodla uvařit přímo v prostorách dobročinného Šatníku. Chce divákům názorně ukázat přípravu zdravých a chutných pokrmů s naprosto minimálním finančním rozpočtem. Jednotlivé chody věnuje členům své rodiny a případnou výhru poskytne na podporu chudých.
Inspirace rodným krajem a velkými jmény
Čtvrteční hostitel Pierre vnímá pozvání do speciálního týdne nejlepších z nejlepších jako obrovskou poctu. Soutěžní večer pojal velkolepě a menu poskládal jako příběh o krajině svého dětství se speciální poklonou k výročí narození Tomáše Bati. Jako zábavu si single soutěžící připravil malování obrazů podle momentálních emocí. O případnou odměnu by se podělil se svými cestovatelskými sny nebo by peníze investoval do dalšího vzdělávání.
Kuchařka a podpora potřebných
Páteční finále si vezme na starost Daniela, které první natáčení otevřelo dveře k vydání vlastní kuchařky. Nynější účast bere převážně jako skvělou možnost představit svou knihu mnohem širšímu publiku. „Pomáhat druhým je pro mě přirozená součást života,“ svěřila se soutěžící. Výhru plánuje věnovat nadaci Guardian Angel, protože možnost proměnit osobní úspěch v pomoc někomu dalšímu považuje za tu naprosto nejkrásnější odměnu ze všech.
Prostřeno! sledujte od pondělí do pátku v podvečer na Primě a s předstihem na prima+.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (fresh.iprima).