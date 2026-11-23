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Vánoční tradice v jiných zemích aneb, kde Ježíška nepotkáte
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Vánoce jsou nejoblíbenější svátky v roce a u nás představují stromeček, dárky, cukroví, kapra a rodinnou pospolitost. Jak jsou na tom ale jinde ve světě? Koho děti vyhlíží a co dobrého se servíruje?
Vánoční tradice v jiných zemích aneb, kde Ježíška nepotkáteZdroj: Ilaszlo / Shutterstock
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 23.11.2026 02:00
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