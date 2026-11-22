Když je potřeba rychle připravit základ do krému, na cukroví nebo na promazání řezů, beru většinou obyčejné . Tento způsob znám už od mají mámy, která pekla často a dobře. Domácí Salko karamel z něj dělám nejčastěji právě takhle: zavřená plechovka, hrnec s vodou a trochu času. Po 1,5 hodině vznikne jemnější karamelové mléko, po 2,5 hodinách už hustší karamel, který se dá bez rozpaků ujídat i samotný.
Nic se nemíchá, nic se
nepřipaluje na dno a člověk nemusí stát celou dobu u plotny. Jednu věc ale hlídat musíte: plechovka má být po celou dobu celá ponořená ve vodě. Doma si karamel ze Salka většinou chystám den dopředu. Otevírat plechovku až úplně studenou je nejen pohodlnější, ale hlavně bezpečnější.
Můj tip zní: Pokud má karamel skončit v máslovém krému, uvařte ho klidně večer. Přes noc vychladne, zpevní a druhý den se s ním pracuje o poznání líp. Recept na osvědčený karamel ze Salka
Počet porcí: 1 plechovka karamelu Ingredience pro přípravu 1 plechovka slazeného kondenzovaného mléka Salko dostatek vody, aby byla plechovka úplně ponořená Postup přípravy domácího karamelu ze Salka
1. Vezměte si
vyšší hrnec, do kterého se plechovka Salka pohodlně vejde naležato nebo nastojato. Dejte ji dovnitř neotevřenou ale zavřenou.
Zdroj: JustCook-cz, Plechovku Salka před vařením neotvírejte!
2. Plechovku zalijte
horkou vodou. Musí být celá ponořená, bez vyčnívajícího okraje. Tohle je důležité, i když se to zdá jako drobnost. Zdroj: JustCook-cz, Plechovky musí být ve vodě ponořené.
3. Hrnec přikryjte
pokličkou a vodu přiveďte k varu. Jakmile začne vařit, stáhněte plamen. Stačí klidné probublávání, žádné prudké klokotání.
4. Na řidší
karamelové mléko vařte plechovku asi 1,5 hodiny. Obsah bude světlejší, jemnější a hodí se třeba do lehčích krémů nebo na přelití dezertu. Zdroj: JustCook-cz, Při vaření 1,5 hodiny dostanete karamelové mléko.
5. Pokud chcete hustší
karamel, nechte plechovku ve vodě přibližně 2,5 hodiny. Tahle verze se mi osvědčila hlavně do náplní, kde má karamel držet a nemá se hned roztékat. Zdroj: JustCook-cz, Při vaření 2,5 hodiny získáte hustší karamel.
6. Během vaření občas zkontrolujte hladinu
vody. Jakmile klesne, dolijte další. Nejlépe horkou vodu, aby se var zbytečně nezastavil.
7. Po dovaření hrnec odstavte. Vodu můžete opatrně slít, nebo v ní plechovku nechat chladnout. Důležité je jedno:
neotvírejte ji hned. Uvnitř je pořád vysoká teplota a tlak.
8. Plechovku nechte
zcela vychladnout. Počítejte s několika hodinami, klidně do druhého dne. Spěch se tady nevyplatí, kvůli bezpečnému otevření i kvůli výsledné hustotě.
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9. Studenou plechovku otevřete a karamel podle potřeby promíchejte lžící, aby byl hladší. Pak ho použijte do
krémů, řezů, cukroví nebo ho přendejte do čisté nádoby a dejte do lednice.
10. Hotový
karamel ze Salka můžete použít hned, případně ho skladovat v lednici. Před roztíráním je lepší nechat ho chvíli při pokojové teplotě, nabírá se pak mnohem snáz. Kde karamel ze Salka nejčastěji využít
Na tmavší a pevnější karamel nechávám plechovku vařit kolem 2,5 hodin . Na jemnější náplň stačí kratší čas. Do máslového krému používejte karamel opravdu vychladlý. Teplý se s máslem spojuje hůř a umí krém zbytečně rozhodit. Zbytek po otevření dejte do uzavřené skleničky, uložte do lednice a spotřebujte co nejdřív.
Nejrychleji u nás mizí v
krémech do cukroví a v jednoduchých řezech. Často se šlehá s máslem, takže vznikne náplň na slepované sušenky, medové pláty nebo podobné domácí pečení. Je sytá, dobře drží tvar a chuťově je to taková stará jistota.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
JustCook-cz