Vlastní byt je ve stáří obrovskou výhodou. Pro osamělou důchodkyni z Berouna je dokonce jedinou jistotou, díky které nemusí řešit ještě nájem.
Vladislava T. žije sama v malinkém bytečku 1+1 v Berouně. Na účet jí každý měsíc přichází důchod 14 700 korun, se kterými musí vystačit od prvního do posledního dne v měsíci. Na rozdíl od mnoha jiných seniorů má alespoň jednu velkou výhodu. Nemusí totiž platit nájem, protože byt je v jejím vlastnictví, což je v dnešní době doslova její záchranou. Ani to však podle toho, co nám na In-Lifestyle.cz sdělila, neznamená, že by se jí žilo nějak jednoduše.
Nejdříve se musí zaplatit nutné výdaje
Jakmile důchod dorazí na účet, velká část peněz má už předem své dané využití. Zálohy na energie, vodu, služby a další pravidelné platby se zkrátka zaplatit musí, přes to nejede vlak. Veškeré tyto náklady ji stojí 6 000 korun měsíčně, takže jí po jejich odečtení zbývá 8 700 korun. Z této částky musí pokrýt úplně všechno ostatní. Potraviny, hygienické potřeby, léky, dopravu i případné nečekané výdaje. Na větší nákupy, nedej bože zábavu nebo odkládání peněz stranou už moc prostoru nezbývá.
Největší problém pak přichází ve chvíli, kdy se objeví něco, s čím měsíční rozpočet zkrátka nepočítal. Rozbitý spotřebič, vyšší účet za energie nebo větší výdaj v lékárně mohou znamenat další omezování. Není to tak dlouho, co se Vladislavě rozbila trouba. Nemůže si tak nic upéct, je odkázaná jen na plotýnku. Na novou ale zkrátka nemá.
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Když jde o jídlo, musí vždy přemýšlet dopředu. Rozhoduje nejen to, co je potřeba koupit, ale také kolik to stojí. To, co jiní považují za běžnou součást nákupu, může být pro seniora s omezeným rozpočtem zbytečným výdajem navíc. Nemůže si dopřát nic navíc, kupuje jen zlevněné věci a vaření plánuje dle toho, co je zrovna v akci. Zelenina se stala prakticky luxusem, stejně tak maso kupuje méně. Dříve pila kvalitní čaj, teď si koupí jen ten nejlevnější.
Foto: Freepik Bez vlastního bytu by nevěděla, jak dál
Vladislava T. si sama moc dobře uvědomuje, jak velké štěstí přesto má, že nemusí každý měsíc posílat peníze pronajímateli. Kdyby žila v nájemním bytě, byla by její situace podstatně složitější. Při důchodu 14 700 korun by nájem a další platby za bydlení ukrojily značnou část příjmu, klidně polovinu a více. Na běžné živobytí by pak zůstávalo jen úplné minimum.
Stáří s nízkým důchodem je pro české seniory neskutečně těžké. Vlastní bydlení sice představuje důležitou jistotu, samo o sobě ale ani tak nezaručuje klidný život. Když většina příjmu padne na základní potřeby, nezbývá mnoho prostoru ani na obyčejné radosti. Nemluvíme ani o tom, pokud člověk potřebuje stabilně léky, na které se třeba doplácí.
Na jakou pomoc může mít seniorka nárok?
Při takto nízkém příjmu radí redakce In-Lifestyle.cz prověřit nárok na dávku státní sociální pomoci, známou jako superdávku, od
Úřadu práce. Její součástí je také složka na bydlení, na kterou mohou za splnění zákonných podmínek dosáhnout i lidé žijící ve vlastním bytě. Posuzují se příjmy, majetkové poměry a uznatelné náklady na bydlení. Starobní důchodci navíc patří mezi zranitelné osoby, na které se nevztahuje podmínka pracovní aktivity. Žádost lze podat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na Úřadu práce.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
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„Mám vlastní byt, ale to je tak všechno,“ stěžuje si seniorka. S důchodem 14 700 Kč obrací každou korunu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.