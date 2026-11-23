Tomáš Holý, Žaneta Fuchsová nebo Dana Vávrová… Dětské hvězdy českých filmových komedií si získaly srdce několika generací diváků. Otestujte svou paměť v našem kvízu.
České komedie ze 70. a 80. let by bez dětských herců nebyly zdaleka tak zábavné. Malí rošťáci, neposední školáci a všetečné děti, ti všichni často dodávali příběhům neopakovatelné kouzlo. Někteří z jejich představitelů se stali skutečnými filmovými hvězdami, jiní se před kamerou objevili jen několikrát a později se vydali úplně jinou životní cestou. Přesto si jejich tváře diváci pamatují dodnes. Zavzpomínejte na dětské herce v našem kvízu na In-Lifestyle.
Někteří pokračovali v kariéře, jiní z obrazovek zmizeli
Výběr dětských herců měl v tehdejším Československu svá specifika. Režiséři a castingoví pracovníci hledali vhodné děti prostřednictvím konkurzů, doporučení známých i spolupráce s filmovými studii a školami. Ne vždy přitom rozhodovaly předchozí herecké zkušenosti. Naopak se často hledaly děti, které působily přirozeně, nebály se kamery a dokázaly reagovat spontánně. Bezprostřednost a opravdovost byly vlastnosti, které mohly z malého neherce udělat velkou filmovou hvězdu.
Mezi nejvýraznější dětské tváře této éry patřili například Tomáš Holý, Žaneta Fuchsová, Michaela Kudláčková, Yvetta Kornová nebo Michal Kocourek. Diváci si je spojují s filmy a seriály jako Jak vytrhnout velrybě stoličku, Lucie, postrach ulice, Chobotnice z II. patra, Přijela k nám pouť nebo My z konce světa. V některých případech se z dětských představitelů později stali uznávaní dospělí herci, jiní se rozhodli hereckou kariéru opustit a na filmování vzpomínají už jen jako na zajímavou kapitolu svého dětství.
Test znalostí socialistické kuchyně: Na kdysi běžné spotřebiče a pokrmy si dnes vzpomenou jen pamětníci
Zvláštní místo mezi nimi patří Tomáši Holému, který dodnes platí za jednu z největších dětských hereckých hvězd československé kinematografie. Před kameru se dostal v roce 1976 díky náhodě. Jeho strýc pracoval na Barrandově a doporučil ho do malé role ve filmu Marečku, podejte mi pero!. Následovalo účinkování v komedii Ať žijí duchové! a především spolupráce s režisérkou Marií Poledňákovou. Ta si ho vybrala do hlavní role Vaška ve filmech Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Holý dokázal diváky okouzlit přirozeným projevem, humorem a schopností působit, jako by před kamerou vůbec nehrál. Nezapomenutelný byl také jako Vašek Straka ve filmech Pod Jezevčí skálou, Na pytlácké stezce a Za trnkovým keřem. Přestože se jeho herecká kariéra odehrávala převážně v dětství, zanechal v českém filmu stopu, kterou se podařilo překonat jen málokomu. Zemřel tragicky v pouhých 21 letech v roce 1990.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Wikipedie, Filmový přehled
Tento příspěvek Filmový kvíz o dětských hercích z českých komedií: 10 otázek může zaskočit i starší ročníky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.