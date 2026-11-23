Dnes se vrátíme k večerům, které měly pevný řád: pohádka, znělka a spát. Připravili jsme kvíz, ve kterém možná zjistíte, že si z večerních pohádek pamatujete víc, než byste sami čekali.
Večerníček patří k nejkrásnějším televizním tradicím, na které si vzpomínají celé generace Čechů. Pravidelné vysílání tohoto oblíbeného pořadu začalo v lednu 1965 a od té doby se stal neodmyslitelnou součástí dětského večera. Charakteristická znělka, kluk v papírové čepici a krátké pohádky, které nás každý den posílaly do postele, mají své místo v české televizní historii. Za desítky let vznikly stovky příběhů, které bavily malé i velké diváky. A mnohé z nich si dodnes rádi připomínáme, třeba formou kvízu, jaký jsme na In-Lifestyle dali dohromady.
Malý kluk v papírové čepici, který změnil večery celé země
Mezi největší klasiky patří bezpochyby Krkonošské pohádky. V nich se setkáváme s lakomým a vychytralým pánem Trautenberkem, který se neustále snaží získat něco na úkor Krakonoše. Na jeho panství žijí také Anče, Kuba a bezejmenný hajný. Nechybí ani známá sojka, která Krakonošovi donáší, co se v horách děje. Trautenberka nezapomenutelně ztvárnil Ilja Prachař, Krakonoše František Peterka a Anče s Kubou a hajným představovali Hana Maciuchová, Jaroslav Satoranský a Zdeněk Řehoř.
Dalším večerníčkovým pokladem je Rákosníček, malý zelený skřítek s typickým hlasem Jiřiny Bohdalové. Jeho domovem je rybník Brčálník, kde zažívá nejrůznější dobrodružství a setkává se s jeho zvířecími obyvateli. Rákosníček se často dostává do situací, které musí vyřešit svou vynalézavostí, i když se mu ne vždy všechno podaří podle představ. Oblíbené jsou také příběhy Pata a Mata, dvou nešikovných kutilů, kteří se s velkým nadšením pouštějí do domácích oprav a vylepšení. Jejich snaha ovšem často končí pořádným zmatkem. Jejich typická gesta, svérázná řešení a téměř nulová komunikace se staly poznávacím znamením seriálu.
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A co třeba Bob a Bobek, králíci z klobouku? Dva bílí králíci, kteří bydlí v kouzelnickém klobouku, se pravidelně vydávají za novými zážitky. Bobek je ten menší a zbrklejší, zatímco větší Bob je rozvážnější. Jejich příběhy jsou plné humoru a nezapomenutelných hlášek. Večerníčky zkrátka nejsou jen vzpomínkou na dětství, ale také důkazem, že dobrý příběh nestárne. Kolik si toho z těchto pohádek ještě pamatujete? Připravili jsme deset otázek, které prověří vaše znalosti postav, jejich domovů i hlasů známých vypravěčů.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Déčko, Wikipedie
Tento příspěvek Kvíz pro milovníky večerníčků: Kdo zodpoví 7 z 10 otázek, nezapomněl na pohádky před spaním ani v dospělosti byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.