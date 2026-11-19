Doktor z hor: Nové příběhy, FOTO: ZDF / distr. FTV Prima Doktor z hor: Nové příběhy, FOTO: ZDF / distr. FTV Prima Doktor z hor: Nové příběhy, FOTO: ZDF / distr. FTV Prima Doktor z hor: Nové příběhy, FOTO: ZDF / distr. FTV Prima Doktor z hor: Nové příběhy, FOTO: ZDF / distr. FTV Prima Doktor z hor: Nové příběhy, FOTO: ZDF / distr. FTV Prima Doktor z hor: Nové příběhy, FOTO: ZDF / distr. FTV Prima Doktor z hor: Nové příběhy, FOTO: ZDF / distr. FTV Prima Doktor z hor: Nové příběhy, FOTO: ZDF / distr. FTV Prima Doktor z hor: Nové příběhy, FOTO: ZDF / distr. FTV Prima
Seriál Doktor z hor: Nové příběhy z roku 2008 navázal na stejnojmennou předlohu z devadesátých let, ve které si Hans Sigl kdysi jen jako komparz vyzkoušel roli taxikáře. Rodinný Gruberův statek není žádná kulisa, ale skutečná tyrolská farma, na které se dodnes hospodaří. S jinými místy už si filmaři vypomohli, třeba nemocniční interiéry postavili v tenisové hale.
Hans Sigl v originálu řídil taxi
Doktor Martin Gruber (Hans Sigl) se vrací z New Yorku do rodného Ellmau a krátce po příjezdu zjistí, že jedenáctiletá Lilli (Ronja Forcher) je ve skutečnosti jeho dcera. Tím odstartoval seriál, který navázal na původního Doktora z hor od stanice Sat.1 z devadesátých let. V originále tehdy ordinoval doktor Thomas Burgner v podání Gerharta Lipperta, kterého od roku 1997 vystřídal Harald Krassnitzer jako Justus Hallstein.
Lippert na svou nejslavnější roli s odstupem nevzpomínal jen v dobrém.
„Bergdoktor mi uškodil profesně i rodinně,“ řekl v rozhovoru v roce 2009. Televize ZDF mezitím už v roce 1999 převzala práva k původním románům a pro novou verzi pojmenovala hlavního hrdinu Gruber podle románového doktora Martina Burgera.
V původním seriálu si přitom kolem roku 1994 zahrál i samotný Sigl, když jako taxikář vozil doktora Burgnera.
„Obsadili mě jako taxikáře a měl jsem tři natáčecí dny,“ řekl. Do nové podoby seriálu se nakonec podíval i Krassnitzer, který si v roce 2020 zahrál hostující roli Ruperta Althammera.
Novinka se od předlohy odpoutala i hudbou, protože alpské melodie Arnolda Fritzsche z originálu nahradila píseň Patience od kapely Take That. Štáb přitom v červenci 2007 plánoval natočit pouhých osm dílů, nakonec ale seriál běží už devatenáct řad a od páté série se díly prodloužily z pětačtyřiceti na devadesát minut.
Gruberův statek pořád funguje
Seriál stojí na tyrolských kulisách kolem Ellmau, Goingu, Scheffau a Söllu pod masivem Wilder Kaiser. Turisté proto často hledají rodinný Gruberův statek přímo v Ellmau, jenže skutečná usedlost Köpfinghof leží nad sousedním Söllem na Brombergu.
Na farmě se dodnes normálně hospodaří a v létě se k ní jezdí s průvodcem na traktorových výletech. Podobně funguje i doktorova ordinace, která sídlí na statku Hinterschnabl v Ellmau a bývá otevřená od května do října.
Klinika v tenisové hale
Jinak si tvůrci poradili s hostincem Wilder Kaiser, kde pracuje Susanne Dreiseitl (Natalie O’Hara). Zvenku diváci sledují bývalý vesnický krámek na návsi v Goingu, jakmile ale postavy vejdou dovnitř, točí se v restauraci Föhrenhof v Ellmau. Právě dům v Goingu v dubnu 2024 poškodil pád jeřábu s májkou a při nehodě se zranilo dítě.
Zeměpisné kouzlo používá štáb také u kliniky v Hallu, kam Martin Gruber často vyráží za kamarádem Alexanderem Kahnweilerem (Mark Keller) na rychlé porady. Ve skutečnosti leží město Hall i okresní nemocnice ve Schwazu, kde se točí exteriéry kliniky, zhruba hodinu cesty autem od Ellmau.
Vnitřní prostory mají filmaři hned za rohem, protože jednotku intenzivní péče, pokoje, chodbu oddělení i lékařskou pracovnu od roku 2013 postavili ve studiu v zadní polovině tenisové haly Kaiserbad přímo v Ellmau.
Scénář se na place moc nedrží
Natáčení nových dílů jede v ostrém tempu a na dlouhé pauzy není čas. „Pořád máme stres. Devadesát minut natočíme za šestnáct natáčecích dní,“ řekl Sigl.
Scénář přitom bere dost volně a repliky si s kolegy upravuje přímo na place.
„Kromě lékařských odborných výrazů se text učím jen okrajově,“ vysvětlil Sigl.
Velkou ránou pro celý štáb byla 11. března 2018 náhlá smrt Siegfrieda Rauche, který od začátku hrál starého doktora Romana Melchingera. Herec zemřel na selhání srdce a tvůrci jeho odchod zapracovali přímo do dvanácté řady.
Při startu v roce 2008 si seriál od odborného časopisu Deutsches Ärzteblatt vysloužil kritickou recenzi, podle které byl hlavní hrdina nekolegiální a odpovídal „klasickému obrazu lékaře ze starých vlasteneckých filmů“. Diváci na to ale nedali, v roce 2019 seriálu přisoudili první místo v anketě Goldene Kamera a místní turistický spolek už v roce 2013 převzal cenu Tirol Touristica.
Natáčení dvacáté řady
Příběh z podhůří Alp ani po letech nekončí, od konce dubna 2026 totiž štáb točí už dvacátou řadu. Kamery mají běžet až do prosince a stanice ZDF počítá s premiérou v lednu 2027.
„Když teď slavíme dvacítku, nemyslím si, že budeme slavit ještě dalších dvacet let,“ řekl Sigl k jubileu.
Čeští diváci znají Martina Grubera od roku 2013 s hlasem Jana Šťastného, seriál aktuloně vysílá stanice Prima Love.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, joyn.de, orf.at, prisma.de).