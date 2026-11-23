Pátek 24. dubna 2026, hotel Mandarin Oriental na Malé Straně. Sálová aukce #38 síně Macho & Chlapovič se posouvá katalogem a ve chvíli, kdy licitátor ohlásí položku 209, roste napětí. Zlatý desetidukát Leopolda I. s pražskou mincovní značkou startuje na 7,3 milionu korun. Za necelou hodinu skončí na dvojnásobku, tedy na 600 tisících eurech včetně aukční přirážky, což dělá přibližně 14 622 000 Kč. Kupec zůstal v anonymitě, stejně jako dosavadní majitel. Podle nás jde o jeden z nejčistších příkladů toho, jak sběratelský trh oceňuje předměty: o milionech nerozhodují gramy ani staletí, rozhoduje vzácnost, kondice, rodokmen a hlavně počet lidí, kteří chtějí totéž.
Položka 209: zlatý kotouč s rodokmenem
Podle katalogu Aukce #38 váží mince 35,46 gramu a měří 48 až 49 milimetrů. Do dlaně se vejde pohodlně, svou šířkou ale připomíná spíš medaili než platidlo. Katalog ji řadí do kategorie RRR, tedy mezi extrémně vzácné kusy, a stav zachování hodnotí jako EF/EF, čili velmi pěkný na obou stranách.
Neméně důležitá je minulost exempláře. Mince prošla londýnskou aukcí Sotheby’s v prosinci 2001 jako součást kolekce Rudolfa Justa a odborný server Artplus doplňuje i stopu ve sbírce Huga Poláka. Takový průkazný původ funguje na trhu jako pojistka. Kupující ví, odkud předmět přišel, kdo ho vlastnil a že jeho pravost už jednou prověřili jiní znalci.
Desetidukát navíc nedorazil do síně poprvé. Stejný aukční dům ho prodal už v roce 2021, tehdy za 384 tisíc eur, v dnešním přepočtu zhruba 9,4 milionu korun. Za pět let tak jeho cena poskočila o víc než pět milionů. Pražská síň zachovává diskrétnost a podle svých podmínek údaje o dodavatelích nesděluje, proto nevíme s jistotou, zda kus znovu nabídl tentýž majitel.
Kolik vlastně stojí zlato uvnitř
Kdo by chtěl desetidukát roztavit, zklamal by se. Ryzího zlata obsahuje přibližně 35,2 gramu. Při listopadové burzovní ceně kolem 114,6 dolaru za gram (3 564 dolarů za trojskou unci) vychází kovová hodnota zhruba na 90 tisíc korun, přičemž cena zlata se mění den ode dne.
Zaplacená částka tedy převyšuje hodnotu materiálu asi stošedesátkrát. Samotný drahý kov tvoří necelé procento ceny, zbývajících 99 % představuje prémie, kterou sběratel platí za možnost vlastnit právě tento exemplář. Žádná burza ani banka ji nevyčíslí. Vzniká až v sále, kde proti sobě stojí dva či tři dražitelé odhodlaní nepustit příležitost, jež se nemusí opakovat desítky let.
Aukční dům sám po akci zdůrazňoval, že rozhoduje zachovalost, vzácnost konkrétní ražby, historický význam, doložený původ a poptávka na mezinárodním trhu. Zlato v tomhle výčtu figuruje spíš jako dekorace.
VIDEO Starší dukáty ze stejného katalogu přišly levněji
Nejsilnější argument přinesl katalog sám. Dukát Ferdinanda I. z Kremnice z roku 1531, tedy o 130 let starší, nesl odhad 2 tisíce eur, asi 49 tisíc korun. Pražský dukát z roku 1538 měl odhad 30 tisíc eur, přibližně 730 tisíc korun. Proti výsledné ceně položky 209 vychází první kus třistakrát levněji, druhý dvacetkrát.
Podobnou logiku potvrdilo dvojí srovnání mladších kusů z téže aukce:
Mince Rok Hodnocení vzácnosti Vyvolávací cena Dosaženo Desetidukát Leopolda I., Praha 1661 RRR 7,3 mil. Kč 14,6 mil. Kč Dukát Františka Josefa I., Kremnica 1880 unikát, NGC MS 62 DPL 4,9 mil. Kč 9,9 mil. Kč Desetidukát Leopolda I., Kremnica 1668 RR 2,4 mil. Kč 5,5 mil. Kč
Dukát z 19. století, desetkrát lehčí a o dvě stě let mladší, porazil kremnický Leopoldův desetidukát téměř dvojnásobně. Rozhodlo označení unikát spolu se špičkovým certifikovaným hodnocením, které ho staví na samý vrchol mezi známými kusy.
Roli hraje i to, kolik mincí vůbec vzniklo. Každá ražba vycházela z razidla, ocelového nástroje s negativním obrazem, jehož prohlubně se na kovu otiskly jako reliéf. Když mincovna použila jedinou dvojici razidel jen krátce, vzniklo pouze několik exemplářů. Samotná razidla se z většiny starých ražeb nedochovala a numismatici jejich počet zpětně rekonstruují podle drobných vad a stop rytiny na přeživších mincích. Podle dřívějšího výkladu, který zveřejnila J&T Banka, používá pražská síň označení „extrémně vzácné“ přísně, pro ražby, z nichž se na světovém aukčním trhu dlouhodobě objevují nanejvýš čtyři exempláře.
Desetidukát sloužil k reprezentaci panovníka
Leopolda I. korunovali českým králem v Praze 14. září 1656, pět let před ražbou této mince. Vládl skoro půl století a jeho portréty se na mincích proměňovaly od mladického profilu po charakteristickou habsburskou bradu. Sběratelé proto jeho ražby vyhledávají v sériích a pražská mincovna k nim přidává silné domácí pouto.
Habsburské násobky dukátů zpravidla nemířily na trh ani do kupeckých měšců. Podle odborného textu J&T Banky se pěti- a desetidukáty razily v malých počtech a panovnický dvůr je rozdával při slavnostních příležitostech šlechticům, vyslancům a dalším významným osobám. Přímý doklad k účelu ročníku 1661 sice chybí, obecný kontext je ale dostatečně výmluvný. Takový kotouč fungoval jako diplomatický dárek a hmatatelné poselství o bohatství koruny.
V tom vidíme klíč k dnešní ceně. Předmět, který kdysi demonstroval moc, dnes demonstruje postavení svého majitele. A soupeření o něj má překvapivě podobnou dramaturgii jako před 365 lety.
Praha na mapě numismatických milionů
Dubnový výsledek tuzemský rekord nepokořil. Ten od listopadu 2020 drží desetidukát Ferdinanda III. z roku 1642, který stejná síň vydražila za 30 milionů korun. Světová laťka leží ještě výš: americký dvacetidolar Saint-Gaudens Double Eagle z roku 1933 se podle PCGS prodal v roce 2021 u Sotheby’s za 18,9 milionu dolarů, tedy zhruba za 418 milionů korun, téměř třicetkrát víc než pražský Leopold.
Pro středoevropský trh je to přesto mimořádná cifra. Aukce #38 podle zprávy ČTK utržila za mince a medaile celkem 4,4 milionu eur, asi 107 milionů korun. Pořadatelé mluvili o silné mezinárodní poptávce, konkrétní poměr domácích a zahraničních zájemců však nezveřejnili. Na sálovou část navazovala elektronická dražba s dalšími zhruba 1 500 mincemi, medailemi a bankovkami.
Kdo doma objeví starou minci, měl by nejprve zjistit panovníka, ročník, mincovnu, kov a stav, a pak hledat dosažené aukční výsledky, nikoli inzertní nabídky. Aukční síň přijímá fotografie k posouzení nebo osobní návštěvu v Praze či Bratislavě. Kupec nad kladívkovou cenu doplácí přirážku 20 % včetně DPH a u obchodů přesahujících 10 tisíc eur probíhá ověření totožnosti. Jako investice dávají smysl hlavně vzácné, prověřené kusy s doloženým původem, ideálně po konzultaci s odborníkem.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková