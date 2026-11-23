Spor o televizní poplatky rozděluje nejen politiky, ale také české umělce. Zatímco Jitka Čvančarová, Eva Holubová a další hájí veřejnoprávní média, Ivan Vyskočil to vidí přesně opačně.
V Česku stále neutichá spor o budoucnost televizních a rozhlasových poplatků. Zatímco řada známých herců v čele s Jitkou Čvančarovou, Evou Holubovou či Ivanem Trojanem veřejně podporuje zachování nezávislosti veřejnoprávních médií, najdou se i umělci, kteří stojí na opačné straně barikády. Jde například o herce Ivana Vyskočila, který nedávno lidem z ČT a ČRo poslal poměrně nekompromisní vzkaz, což nám na In-Lifestyle neuniklo. A pro někoho možná překvapivě se do tábora odpůrců poplatků zařadil také Oldřich Kaiser.
Vyskočil si servítky rozhodně nebere
Jedním z nejhlasitějších odpůrců koncesionářských poplatků je herec Ivan Vyskočil. Na nedávném shromáždění podporujícím jejich zrušení se pustil do stávkujících zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu a kritizoval také protestující studenty a další osobnosti. Vadí mu jejich chování i důvody, kvůli kterým se rozhodli veřejně vystoupit proti plánovaným změnám. Jeho slova rozhodně nebyla diplomatická.
„Oni se znemožněj sami. Házením kostek, řvaním, děláním pitomostí…“ prohlásil, jak je zřejmé i z videa, jež sdílela na Instagramu Kateřina Konečná. Následně se vyjádřil také ke stávkujícím pracovníkům veřejnoprávních médií: „Ať si stávkují, stejně jsou na ho*no.“ Dodal, že by rád slyšel různé informace ze světa, jenže má pocit, že ty se do zpráv nedostávají.
Oslavy 17. listopadu pobouřily i Ornellu Koktovou: Pískot a pokřiky na Národní třídu prý nepatří
Oldřich Kaiser překvapil, čtenáři se rozdělili na dva tábory
Pro mnohé možná ještě překvapivější je postoj herce Oldřicha Kaisera. Ten se totiž rovněž postavil na stranu odpůrců koncesionářských poplatků a osobně vystoupil na demonstraci před budovou České televize na pražských Kavčích horách 7. listopadu. Akci pořádal spolek Svatopluk a její účastníci požadovali zrušení poplatků a změny ve fungování veřejnoprávních médií.
Je jasné, že názory člověka utvářejí osobní zkušenosti, životní příběh, hodnoty, politické přesvědčení i lidé, kterými se obklopujeme. Ani herci, kteří spolu sdílejí stejnou branži, tak nemusí mít na veřejné dění podobný pohled. Zatímco jedni v současných změnách vidí důvod k obavám, druzí je mohou vnímat jako potřebný krok.
Zajímalo nás také, jak se na ostrá slova Ivana Vyskočila dívají naši čtenáři. Rozeslali jsme proto 220 e-mailů kontaktům z naší databáze s rychlou anketou a odpovědělo nám 79 lidí, z toho 48 mužů a 31 žen. Z reakcí vyplynulo, že se veřejnost rozdělila zhruba na dva tábory. Jedni nechápou, proč herci a další známé osobnosti vůbec pořádají demonstrace kvůli televizním poplatkům, a souhlasí s tím, že veřejnoprávní média potřebují změnu. Druzí naopak považují protesty za důležité upozornění na možné ohrožení nezávislosti České televize a Českého rozhlasu. Samotné Vyskočilovo vyjádření pak někteří vnímají jako zbytečně útočné, zatímco jiní oceňují, že se nebojí říct svůj názor. Toto nám napsali naši čtenáři.
„Vyskočil má právo na svůj názor stejně jako jeho kolegové. Nechápu ale, proč má potřebu někoho urážet. Každý by měl mít možnost říct, co si o poplatcích myslí, ale slušně.“ – Jolana C.
„Vyskočil má přece pravdu, on to tam říkal jasně, ze zpráv se člověk dozví jen to, co oni chtějí, abychom slyšeli. Česká televize potřebuje změny a není důvod, aby si její zaměstnanci mysleli, že se jich žádná kritika netýká.“ – Barbora Z.
„Nejde přece jen o poplatky, ale hlavně o nezávislost médií. Pokud bude televize financovaná přímo ze státního rozpočtu, je namístě ptát se, jaké to může mít důsledky.“ – Jiří K.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Ivan Vyskočil zkritizoval stávkující zaměstnance ČT. Kromě Kaisera s ním moc herců nesouhlasí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.