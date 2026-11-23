Jestli máte doma děti, které pořád vyhlížejí něco nového a popcorn u nich mizí po hrstech, zkuste ho tentokrát schovat do čokoládových řezů. Základ je jednoduchý: rozpuštěná mléčná a hořká čokoláda, do ní popcorn, k tomu barevné želé bonbony. Vznikne něco mezi nepečenými řezy a sladkým zobáním, které se dá postavit doprostřed stolu.
Nic se
nešlehá, trouba zůstane vypnutá a neřeší se ani vrstvy přesně na milimetr. Hlavní je nepřepálit vodní lázeň, čokoládu nechat rozpouštět pomalu a pak ji rozprostřít na plech. Kolik dáte a kolik popcornu bonbonů, se dá docela volně upravit. Sladší, měkčí verze snese víc želé. Kdo chce hlavně křupnutí, přidá popcornu o něco víc.
Můj tip: Sáhněte po popcornu, který je lehce slaný nebo máslový. Čokoláda pak není tak těžce sladká a celé sousto má lepší švih. Sladko-slaný kontrast se u podobných severoamerických dobrot používá často a tady je cítit hned při prvním kousnutí. Recept na vánoční popcornové řezy s čokoládou
Doba přípravy: 25 minut Doba chlazení: 2-3 hodiny Počet porcí: přibližně 30 menších kostiček Ingredience pro přípravu 1 kg mléčné čokolády na vaření 100 g hořké čokolády na vaření 100 g popcornu, nejlépe lehce slaného nebo máslového 2 balení želé bonbonů 1 hrnec vody na vodní lázeň 1 arch pečicího papíru potravinářská fólie na vyložení plechu Postup přípravy nepečených popcornových řezů
1. Do středně velkého
hrnce nalijte vodu asi do třetiny. Dejte ho na sporák a zahřívejte, až začne voda jen mírně probublávat.
2. Na hrnec posaďte o něco větší
nerezovou mísu. Dno mísy by se nemělo dotýkat vody, čokoláda se pak zbytečně nepřehřívá. Tím vznikne šetrná vodní lázeň, ve které se rozpustí pomalu a bez připálení.
3. Do mísy nalámejte
1 kg mléčné čokolády a přidejte 100 g hořké čokolády. Občas promíchejte a počkejte, až vznikne hladká lesklá hmota. Zdroj: JustCook-cz, Čokoládu rozpusťte nad vodní lázní na lesklou hmotu.
4. Mezitím si rozbalte
želé bonbony a připravte 100 g popcornu. Pokud ho děláte v mikrovlnné troubě, nechte ho chvíli stát stranou. Úplně horký popcorn by mohl v čokoládě zbytečně zvlhnout. Zdroj: JustCook-cz, Hotový popcorn nechte vychladnout
5. Nachystejte
plech nebo nižší obdélníkovou formu. Dno i boky vyložte potravinářskou fólií a doprostřed dejte ještě pečicí papír. Při vyndávání ztuhlé hmoty se tohle malé opatření docela hodí.
6. Rozpuštěnou
čokoládu nalijte na připravený plech a rozetřete do souvislé vrstvy. Nemusí být tenká. O něco vyšší čokoládová vrstva se pak krájí na kostičky lépe. Zdroj: JustCook-cz, Rozpuštěnou čokoládu vlijte na plech s papírem do vyšší vrstvy.
7. Do tekuté čokolády rozložte
želé bonbony. Nedávejte je jen doprostřed, ale roztáhněte je i ke krajům, aby se barevný a měkký kousek dostal skoro do každého řezu. Zdroj: JustCook-cz, Na čokoládu poklaďte rovnoměrně želé bonbony. Přes celou plochu nasypte popcorn
8. Dlaní nebo obrácenou lžící ho lehce zatlačte do čokolády. Stačí opravdu trochu, má se přichytit, ne rozmačkat.
Zdroj: JustCook-cz, Nasypte popcorn a lehce jej zatlačte do čokolády.
9. Plech odneste do chladu a nechte směs tuhnout
2 až 3 hodiny. Pokud je doma teplo, pomůže krátké zchlazení v lednici a potom přesun na chladnější místo.
10. Ztuhlou placku vyjměte z plechu, stáhněte fólii a nakrájejte na
menší kostičky nebo řezy. Podávejte je chladné, ale ne úplně ledové. Uchovávejte je na chladném místě, ne dlouhodobě v lednici a už vůbec ne v mrazáku. Popcorn by zvlhnul a čokoládě by to také neudělalo dobrou službu. Zdroj: JustCook-cz, Ztuhlý řez vyklopte a opatrně stáhnete folii i pečící papír. pak otočte a krájejte na řezy. Rady a tipy redakce Pro svátečnější chuť můžete navrch přidat špetku perníkového koření. S čokoládou funguje překvapivě dobře. Želé bonbony vybírejte spíš pevnější. Při krájení lépe drží tvar a netáhnou se tolik za nožem. Na krájení pomůže nůž krátce nahřátý v horké vodě a potom pečlivě otřený do sucha. Příliš horký čerstvý popcorn může pustit páru, čokoláda pak nemusí tuhnout tak čistě. Pokud chcete, aby řezy vypadaly ještě víc vánočně, nahraďte část želé bonbonů sušenými brusinkami. S popcornem a čokoládou vypadají pěkně barevně a přidají jemnou kyselost.
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