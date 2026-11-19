Zákulisí StarDance ukázalo úplně jinou atmosféru. Sandeva změnila podobu, Jandová překvapila knírkem
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Marta Jandová a Martin Prágr ve StarDanceZdroj: nextfoto.cz
Článek byl publikován 19.11.2026 21:03
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