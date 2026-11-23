Canva patří mezi služby, které vsadily na umělou inteligenci ve velkém. Generování obrázků, úpravy fotografií nebo vytváření textů se postupně staly běžnou součástí editoru. Jenže ne každému takový způsob práce vyhovuje. Australská společnost proto 19. listopadu oznámila změnu, která jde proti dosavadnímu trendu. Uživatelé si nově mohou generativní AI vypnout.
A překvapivě za to nemusejí platit. Dvojice nových nastavení je určena jak předplatitelům Canva Pro, tak uživatelům bezplatného tarifu Canva Free. Dosud podobná oprávnění spravovali především administrátoři firemních a školních účtů.
Rozsah využívání umělé inteligence přitom není zanedbatelný. Podle samotné Canvy použili lidé její AI nástroje už více než 38miliardkrát. To je úctyhodné číslo, které ale nic nevypovídá o tom, kolika uživatelům generativní funkce skutečně vyhovují.
AI zmizí z nabídky, některé funkce ale zůstanou
První přepínač najdou uživatelé v nastavení profilu v části Permissions, tedy Oprávnění. Po deaktivaci položky „Enable generative AI features“ přestane Canva nabízet podporované generativní nástroje.
Týká se to například Magic Write pro psaní textů, Magic Design pro tvorbu návrhů, generátoru obrázků Magic Media nebo nástroje Dream Lab. Vypnutí se vztahuje také na Canva Code, který umožňuje vytvářet interaktivní obsah prostřednictvím textových pokynů.
Kompletní odstranění umělé inteligence z editoru se však nekoná. Odstraňování pozadí Background Remover a nástroj Magic Grab pro přesouvání objektů na fotografiích budou fungovat dál. Canva je považuje za pomocné editační funkce, nikoliv za generování nového obsahu.
Nechcete obrázky vytvořené AI? I na to Canva myslí
Druhá novinka potěší především lidi, kteří hledají originální grafiku od skutečných autorů. V nastavení účtu pod položkou AI Personalization lze omezit zobrazování šablon a grafických prvků vytvořených umělou inteligencí.
Má to však podstatné omezení. Nejde o úplný zákaz AI obsahu. Canva sama připouští, že se některé generované obrázky mohou ve výsledcích hledání objevit i nadále. Změna se navíc nedotkne již vytvořených návrhů a nesouvisí s nastavením soukromí nebo využíváním dat pro zlepšování AI.
Obě možnosti jsou ve výchozím stavu zapnuté a uživatelé je musejí sami deaktivovat. Canva nové přepínače zpřístupňuje postupně, takže je ještě nemusí mít každý účet.
Zajímavé je především to, že společnost po letech výrazné propagace generativních nástrojů začíná řešit i opačný požadavek. Ne každý chce při tvorbě prezentace, plakátu nebo příspěvku na sociální sítě využívat generované obrázky a texty. Nové nastavení sice AI z Canvy úplně neodstraní, ale alespoň vrací rozhodnutí o jejím používání do rukou samotného uživatele.