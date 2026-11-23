20. prosince 2013 stáli bratranci Richard a James Norrisovi na okraji vyschlého jezera v kalifornském národním parku Death Valley a sledovali, jak se kameny dávají do pohybu. Přes pláň klouzaly tenké tabule ledu, vítr je pomalu tlačil kupředu a kameny před nimi popojížděly bahnem rychlostí několika metrů za minutu. Jev, o kterém odborná literatura píše od roku 1948, se tak poprvé odehrál přímo před očima lidí a zároveň před čočkami kamer a anténami GPS. Za pohybem nestojí žádná extrémní síla. Postačila přesně načasovaná souhra slabých dějů, které se na jednom místě sejdou jen zřídka.
Pohyblivé kameny v Údolí smrti: jak je posouvá led silný jako okenní sklo
Celý proces začíná zimními srážkami. Na dně pláně se po deštích utvoří mělký rybník, jen pár centimetrů hluboký. Když noční teplota klesne pod bod mrazu, hladina zamrzne a vytvoří led o tloušťce zhruba 3 až 6 milimetrů, tedy asi jako tabulka okenního skla. Ráno vyjde slunce, led začne tát a rozpadá se na plovoucí kry.
Teprve pak přichází na řadu vítr. Podle studie v časopise
PLoS ONE stačil trvalý mírný vánek o rychlosti přibližně 11 až 16 km/h, s nárazy kolem 30 km/h. Vzdušné proudění roztlačí ledové desky po vodní hladině, ty narazí do kamenů a sunou je po rozmočeném, kluzkém dně. Za každým balvanem zůstává v bahně rýha, která po vyschnutí jezera ztvrdne a vydrží roky.
Klíčem k pochopení je plocha. Jednotlivé ledové panely dosahovaly rozměrů desítek metrů, takže fungovaly jako plachta: sbíraly tlak větru i pohyb vody pod sebou a celou nastřádanou sílu předávaly kameni, o který se opřely. Autoři studie zároveň zamítli starší představu, podle níž by silná kra kameny nadnášela a nesla. Led je nezvedal, pouze strkal.
Podle nás v tom tkví největší kouzlo celého příběhu. Několik milimetrů zmrzlé vody samo o sobě nic nezmůže, jakmile se ale rozprostře do obrovské pohyblivé desky opřené o vítr a vodu, odsune i patnáctikilového kámen.
Proč záhada kamenů z Racetrack Playa unikala vědcům přes půl století
Racetrack Playa leží v odlehlém koutě parku, v údolí sevřeném pohořími Cottonwood Range a Last Chance Range. Vyschlé jezerní dno měří přibližně 5 na 3 kilometry a je téměř dokonale ploché. Právě na takovém povrchu vynikají dlouhé, místy zakřivené stopy, podle správy parku dlouhé až kolem 450 metrů.
Problém tkvěl v nepravidelnosti. Kameny dokážou nehybně ležet roky, někdy i celá desetiletí. Samotný přesun přitom trvá jen sekundy až několik minut a probíhá tak pomalu, že ho pozorovatel na dálku snadno přehlédne. Do toho se přidává odlehlost lokality a zimní podmínky, kdy sem jezdí jen málokdo.
Hypotéz se za ta léta nahromadilo hodně. Vědci zvažovali prachové víry, vichřice, kluzké povlaky řas a mikroorganismů, tekoucí vodu i silný led, který by kameny vyzdvihl. Některé úvahy přitom k pravdě měly blízko, vítr i voda roli skutečně hrají. Chyběl jim však rozhodující detail: rozlehlé plovoucí tabule velmi tenkého ledu a pouhý mírný vítr místo orkánu.
Geologové Ralph Lorenz a Brian Jackson navíc těsně před průlomovým pozorováním publikovali práci, podle níž v letech 2007 až 2013 na pláni nevznikly téměř žádné nové stopy. Zkoumali, zda pohyby neřídnou kvůli úbytku mrazivých nocí a silných větrů. Nové rýhy podle nich mohly přibývat spíš jednou za dekádu než každých pár let.
VIDEO GPS v kamenech a kamery nad plání: jak tým Norrisových přistihl balvany v akci
Experiment odstartoval v zimě 2011. Na pláni stanula meteorologická stanice, která zaznamenávala vítr, teplotu, sluneční záření i srážky. Časosběrné kamery mířily na jihovýchodní část jezera. Patnáct kamenů dostalo vestavěné GPS přijímače.
Zajímavý je etický rozměr pokusu. Výzkumníci nesměli osadit přístroje do původních kamenů z parku, proto přivezli podobné horniny odjinud a vybavili je vlastní elektronikou. Přijímač se aktivoval, jakmile se kámen odsunul z magnetického spínače pod sebou, a od té chvíle ukládal polohu každou sekundu.
Tým počítal s dlouhým čekáním. Podle tiskové zprávy
Scripps Institution of Oceanography, kde působí paleobiolog Richard Norris, se vědci připravovali na pět až deset let bez jediného posunu. Štěstí jim přálo už po dvou letech.
V zimě 2013/2014 vydržel rybník na pláni od konce listopadu do začátku února. Během dvou a půl měsíce badatelé zdokumentovali pět pohybových událostí. Měřené rychlosti se pohybovaly mezi 2 a 6 metry za minutu. Kámen označený A11, vážící 15,4 kilogramu, urazil 20. prosince 39,1 metru za 12,3 minuty. Některé sledované kusy se za celou zimu posunuly souhrnně až o 224 metrů.
Další autoři studie viděli pohyb na vlastní oči 9. ledna 2014 a navazující odborná práce zmiňuje i video z mobilního telefonu, které 5. ledna natočil turista. Pozorování přineslo ještě jedno rozuzlení. Správa parku dříve podezírala návštěvníky, že z konců některých stop kameny odcizili. Ukázalo se, že část rýh bez kamene vyryly samy ledové panely, když se zachytily o dno.
Vysvětlení má i své hranice. Autoři nepozorovali přesun opravdu velkých balvanů a otevřeně připouštějí, že u nich zatím nevědí, zda platí stejný proces. Některé menší kameny se také nepohnuly, protože led se rozlámal příliš brzy, kámen byl moc nízký či těžký, nebo ho okraj tabule nezachytil správně. Mechanismus popsaný v roce 2014 přesto zůstává platným základem a správa parku na něj dodnes odkazuje.
Putující kameny ve Španělsku: podobné stopy, odlišný recept
Přímou obdobu ve střední Evropě jsme nedohledali, zato ve Španělsku ano. V laguně Altillo Chica u obce Lillo v provincii Toledo putují kameny vážící až 7 kilogramů a zanechávají za sebou stopy delší než 100 metrů.
Tamní vědci z madridské Univerzity Complutense ovšem pohyb připisují jiným příčinám. Slaná laguna zamrzá jen výjimečně, led proto ze hry spíše vypadává. Hlavní úlohu podle nich sehrávají zimní bouřkové větry, které rozpohybují mělkou vodu, a kluzké mikrobiální povlaky na dně.
Ze srovnání plyne poučení: stejný obraz, tedy kámen na konci dlouhé rýhy, může vzniknout několika cestami. Rozhoduje podnebí, slanost vody i vlastnosti dna.
Návštěva Racetrack Playa: fotografovat se smí, šlapat do bahna ne
Death Valley lze navštívit na vlastní pěst i s povolenou organizovanou skupinou. Veřejná doprava v parku chybí a na mnoha silnicích není mobilní signál. Cesta k pláni začíná u kráteru Ubehebe a po zhruba 42 kilometrech hrbolaté prašné silnice končí u parkoviště Grandstand. Nejlepší výhled na kameny se otevírá asi 3 kilometry jižně odtud, směrem k jihovýchodnímu cípu jezera.
Správa národního parku doporučuje auto s vysokou světlou výškou, pohonem všech kol a odolnými pneumatikami. Defekty tu bývají častým jevem a pomoc může dorazit až za mnoho hodin. Kdo si na terén netroufá, může využít specializované výpravy terénními vozy. Jeden z místních provozovatelů nabízí osmihodinový výlet za zhruba 9 800 Kč na osobu. Snáze dostupnou alternativou je pláň Bonnie Claire Playa u silnice 95, kde se podobné stopy také vyskytují.
Pravidla jsou přísná a mají dobrý důvod:
na pláň se nesmí vjíždět autem ani sjíždět z vyznačených cest, po mokrém povrchu se nechodí, šlápoty v bahně zůstávají jako jizvy celé roky a narušují pohyb kamenů, kameny se nesmějí přemisťovat ani odnášet.
Přesunutý kámen ztrácí smysl. Přestane ležet na konci vlastní dráhy a terénní záznam jeho cesty se znehodnotí pro vědce i pro další návštěvníky.
Vědecký zájem o kameny se datuje od roku 1948, do rozluštění v roce 2014 tak uplynulo přes šedesát let. Studie přitom podrobně popisuje především sílu větru, jeho směr výslovně nezdůrazňuje.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková