Nová řada MEAN WELL NSP posouvá hranice průmyslových napájecích zdrojů díky klíčové kombinaci maximálního výkonu v kompaktním provedení a univerzální platformy pro široké spektrum aplikací. Oproti předchozí generaci RSP přináší NSP výrazně vyšší výkony v poměru k velikosti, menší instalační nároky a flexibilitu použití napříč průmyslem – od automatizace až po špičkové technologické systémy. Výsledkem je řada, která umožňuje navrhovat menší, efektivnější a přitom výkonnější zařízení bez kompromisů v oblasti spolehlivosti a certifikací.
Produktová řada NSP nabízí široké výkonové spektrum od 75 W do 2400 W a výstupní napětí 5 V, 7,5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 27 V, 36 V, 48 V a 60 V podle konkrétního výkonového provedení. Díky tomu lze jednu produktovou platformu využít v celé řadě aplikací, od menších průmyslových zařízení až po systémy s vysokými nároky na výkon.
Nejnovějším přírůstkem napájecích zdrojů MEAN WELL je série NSP-2400 s výkonem 2400 W rozšiřující možnosti i pro náročné aplikace v průmyslové automatizaci, polovodičovém průmyslu, zdravotnické technice, laserových zařízeních, měřicích a testovacích systémech, telekomunikacích nebo obnovitelných zdrojích energie. Jednou z hlavních předností nové generace NSP jsou výrazně menší rozměry oproti předchozí řadě RSP. U nového modelu NSP-2400 se podařilo výrobci zmenšit rozměry až o 55 % ve srovnání s RSP-2400. Menší napájecí zdroj znamená více prostoru pro ostatní komponenty, možnost konstrukce kompaktnějších zařízení a vyšší výkon v menším objemu celého systému.
MEAN WELL série NSP – více výkonu na menším prostoru a jedna platforma pro široké spektrum aplikací.
Významnou vlastností řady NSP je schopnost krátkodobě poskytovat až 200 % jmenovitého výkonu. To umožňuje zvládnout krátkodobé výkonové špičky například při rozběhu motorů, čerpadel nebo kapacitních zátěží, aniž by bylo nutné zbytečně předimenzovat napájecí zdroj. Nová řada zároveň nabízí široký vstupní rozsah 85 až
305 V AC s aktivním PFC, takže je vhodná i pro aplikace provozované v různých částech světa. Zdroje NSP jsou konstruovány s důrazem na vysokou provozní spolehlivost. U většiny řady je podporován provoz v širokém rozsahu okolních teplot od −40 °C do +85 °C, přičemž plný výkon je u příslušných modelů dostupný až do +60 °C. K dlouhodobé odolnosti přispívá také ochranný konformní povlak PCB, který zvyšuje odolnost elektroniky vůči vlhkosti, prachu a dalším nepříznivým vlivům prostředí.
Velkou předností série NSP je rozsah bezpečnostních certifikací. Řada pokrývá požadavky několika oblastí použití, například ICT – IEC/EN/UL 62368-1; zdravotnická technika – IEC/EN/UL 60601-1; domácí spotřebiče – IEC/EN 60335-1; průmyslové aplikace – IEC/EN 61558 a IEC/EN 61010-1; energetické systémy – IEC/EN 62477-1. Vybrané modely zároveň nabízejí velmi nízký svodový proud a izolační úroveň 2× MOPP, což rozšiřuje jejich možnosti použití také ve zdravotnických aplikacích. Vrcholný model NSP-2400 posouvá možnosti řady ještě dále. Vedle výkonu 2400 W nabízí integrované funkce PV a PC, které umožňují programovat výstupní napětí v rozsahu 0–120 % a výstupní proud v rozsahu 0–100 %. Součástí je rovněž komunikační rozhraní CANBus, volitelně je dostupná komunikace Modbus. Zdroj splňuje také požadavky SEMI F47 na odolnost vůči krátkodobým poklesům napájecího napětí, což je důležité zejména v polovodičovém průmyslu a dalších citlivých technologických procesech. Samozřejmostí jsou ochrany proti zkratu, přetížení, přepětí a přehřátí.
NSP představuje novou generaci univerzálních vestavných napájecích zdrojů
MEAN WELL a pro nové projekty nabízí atraktivní alternativu k dlouhodobě používané řadě RSP. Kombinace kompaktních rozměrů, nabídky výkonu, širokého vstupního rozsahu, možnosti krátkodobého špičkového přetížení, globálních certifikací a pětileté záruky umožňuje použití jedné produktové rodiny v celé řadě průmyslových i specializovaných zařízení. Jana Holbová