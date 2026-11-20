Christina Applegate, Ženatý se závazky, FOTO: FOX Broadcasting Company, Public domain, via Wikimedia Commons Christina Applegate, Ženatý se závazky, FOTO: FOX Broadcasting Company, Public domain, via Wikimedia Commons Christina Applegate, Ženatý se závazky, FOTO: FOX Broadcasting Company, Public domain, via Wikimedia Commons Christina Applegate, Ženatý se závazky, FOTO: FOX Broadcasting Company, Public domain, via Wikimedia Commons Christina Applegate, Ženatý se závazky, FOTO: FOX Broadcasting Company, Public domain, via Wikimedia Commons
Herečka Christina Applegate ze seriálu Ženatý se závazky se nedávno po několikaměsíční pauze vrátila k nahrávání svého podcastu s nečekanou zprávou. Lékařka jí totiž oznámila, že její diagnóza z roku 2021 byla chybná a roztroušenou sklerózou netrpí. Očekávaná úleva se ale nedostavila, tělesné potíže totiž neustoupily a čtyřiapadesátiletá hvězda teď musí od nuly pátrat po tom, jaká nemoc jí ve skutečnosti způsobuje potíže s chůzí. Gratuluju, nemáte sklerózu
Když jí lékařka v ordinaci sdělila novou zprávu, očekávala zřejmě radostnou reakci. Sama
to ale v říjnové epizodě podcastu MeSsy popsala jinými slovy. Doktorka jí prý poblahopřála ke zjištění, že zničující neurologické onemocnění nemá. Ostatní v místnosti byli nadšení, samotnou pacientku ale informace spíš zdrtila. Christina Applegate
„Brala bych to jako skvělou zprávu, ale pro mě to znamená, že jsem zase na začátku,“ řekla v podcastu, který moderuje s kolegyní Jamie-Lynn Sigler. K nešťastné reakci měla velmi pádný důvod. Škrtnutí staré diagnózy z papíru pro ni žádnou změnu k lepšímu nepřineslo a její fyzický stav se nezlepšil. Naopak má pocit, že se v mnoha ohledech cítí ještě hůř než dřív. V každodenním životě se pro ni zkrátka nic nezměnilo.
„Když jdu k doktorovi, pořád musím používat invalidní vozík. Z auta do čekárny nedojdu. Změna diagnózy mě neuzdravila, nic magického se nestalo,“ vysvětlila posluchačům. Dnes už ví, že její potíže způsobuje něco jiného, ale teprve se musí potvrdit co. Nyní proto podstupuje testy na revmatoidní artritidu, lupus nebo lymskou boreliózu, které se mohou projevovat podobně. Ztráta identity
V roce 2021 si při natáčení závěrečné řady seriálu Dead to Me vyslechla původní diagnózu. K vyšetření jí tehdy poradila jít kolegyně
. Příznaky přitom podle svých dřívějších slov pociťovala už šest nebo sedm let předtím. Začalo to brněním v prstech na nohou a postupně se přidávaly další problémy. O rok později natáčení pověsila na hřebík. V lednu 2024 pak překvapila diváky na předávání cen Emmy, kam přišla s holí, a udělala si legraci z toho, že za její postavu vážně nemohou injekce na hubnutí. Selma Blair
S nemocí se postupně naučila žít a našla si komunitu lidí se stejným osudem. V podcastu přiznala, že pro ni bylo těžké vystoupit a říct, že k nim vlastně nepatří. Během posledních let se pro mnohé stala tváří boje s touto chorobou a nyní má pocit, že všechny zklamala.
„Je hrozně těžké zbavit se téhle identity, protože s ní už dlouho žiju,“ svěřila se v podcastu. Byla zvyklá na to, že její dny nestojí za nic, ale přesně věděla proč. „Měla jsem pro to zatracený důvod. Teď ho nemám, a to je hrozně zneklidňující a matoucí,“ dodala s tím, že hledání správné léčby připomíná stejnou hru s jiným názvem. Trápí ji obrovské bolesti nohou, kvůli kterým většinu dnů tráví v posteli. Přesto se každé ráno snaží odvézt svou dospívající dceru Sadie do školy. Jsou to pro ni cenné minuty, kdy jsou jen samy dvě. Melounek od rodiny Bundových
Další zdravotní komplikace jsou pro ni velkou zkouškou, po doktorech totiž běhá už poměrně dlouho. V roce 2008 překonala rakovinu prsu a podstoupila dvojitou mastektomii. O pár let později jí lékaři kvůli genetické mutaci odstranili vaječníky a vejcovody. Na jaře letošního roku pak vydala vlastní knižní paměti s názvem You with the Sad Eyes, ve kterých svůj život detailně rozebrala.
Čeští televizní diváci si ji přitom pamatují hlavně z přelomu osmdesátých a devadesátých let právě jako naivní blondýnku ze sitcomu Ženatý se závazky. Dostala v něm roli Kelly, které její seriálový otec s oblibou říkal melounku. Na place tenkrát vydržela deset let a i přes těžkou nálepku hloupé blondýny si vybudovala pevnou pozici v Hollywoodu. Za hostování v Přátelích si dokonce odnesla cenu Emmy.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( azfamily, independent.co.uk, people, imdb).