Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Viktoria nezvládla domácí zápas se Sigmou a prohrála 2:3

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Plzeňská Viktoria se v osmém kole představila na domácím stadionu proti Sigmě Olomouc. Celé utkání tahala za kratší konec a i když byla aktivnější a doháněla náskok soupeře. Ten nakonec vyhrál 3:2. Plzeň tak už pošesté z osmi kol ztratila body a v tabulce je až desátá.
Viktoria nezvládla domácí zápas se Sigmou a prohrála 2:3

Viktoria nezvládla domácí zápas se Sigmou a prohrála 2:3

Zdroj: Sigma Olomouc
Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
U Ježíška otevřeli dětský park. Prostoru vévodí čtyřmetrová skluzavka
U Ježíška otevřeli dětský park. Prostoru vévodí čtyřmetrová skluzavka
V Plzeňském kraji porostou v příštích letech počty seniorů, dětí do 14 let ubyde
V Plzeňském kraji porostou v příštích letech počty seniorů, dětí do 14 let ubyde

Počet obyvatel Plzeňského kraje stoupl za posledních 20 let o 12 procent, tedy asi o 61 tisíc lidí. V...

Nové zázemí Velkého boleveckého rybníka. Vstup do vody vyšel na 1,7 milionu
Nové zázemí Velkého boleveckého rybníka. Vstup do vody vyšel na 1,7 milionu

Plzeňská radnice dokončila úpravu zázemí Velkého boleveckého rybníka. Přímo na hrázi vznikl nový...

Farmář svépomocí opravil historickou cihlářskou pec, strojovnu a sušárnu
Farmář svépomocí opravil historickou cihlářskou pec, strojovnu a sušárnu

Místní zemědělec opravil v Boubíně na Klatovsku svépomocí a díky dotaci cihlářskou pec se 17metrovým...

Napadli mě maskovaní útočníci, hlásil policii. Opilý přitom usnul v křoví
Napadli mě maskovaní útočníci, hlásil policii. Opilý přitom usnul v křoví

Loupežné přepadení v Plzni? Přesně to nahlásil policii dvaačtyřicetiletý muž, kterého měli napadnout dva...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.