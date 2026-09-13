Viktoria nezvládla domácí zápas se Sigmou a prohrála 2:3Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Viktoria nezvládla domácí zápas se Sigmou a prohrála 2:3
Počet obyvatel Plzeňského kraje stoupl za posledních 20 let o 12 procent, tedy asi o 61 tisíc lidí. V...
Plzeňská radnice dokončila úpravu zázemí Velkého boleveckého rybníka. Přímo na hrázi vznikl nový...
Místní zemědělec opravil v Boubíně na Klatovsku svépomocí a díky dotaci cihlářskou pec se 17metrovým...
Loupežné přepadení v Plzni? Přesně to nahlásil policii dvaačtyřicetiletý muž, kterého měli napadnout dva...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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