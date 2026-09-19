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Česko zasype sníh extrémně brzy. Meteorologové už určili datum

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Internet zaplavily zprávy o brzkém příchodu sněhu. Realita je však složitější než chytlavé titulky.
Česko zasype sníh extrémně brzy. Meteorologové už určili datum

Česko zasype sníh extrémně brzy. Meteorologové už určili datum

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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