Ananasové řezy s krémem a šlehačkou si zamilujete, pokud hledáte lehký moučník s oříšky a čokoládou

Ananasové řezy s krémem, šlehačkou, oříšky a čokoládou patří k moučníkům, které nejsou okázalé, ale na stole mizí rychle. Do těsta přijde rozmixovaný ananas i se šťávou, takže korpus zůstane vláčný, a navrch stačí krém, šlehačka, hrst oříšků a trochu čokolády.
Dobře se krájí, v lednici vydrží bez potíží a druhý den bývá často ještě příjemnější než hned po dokončení. Vzhledem je to trochu návrat ke starším plechovým , jenže tady to funguje. Je to poctivý dezertům plechový moučník, ne dekorace do vitríny. Spíš jistota ke kávě, když má být něco sladkého a zároveň ne úplně těžkého.
Můj tip zní: Pokud na řezy netlačí čas, nechte hotový plech odpočinout v lednici nejméně 4 hodiny. Krém se zpevní, šlehačka podrží tvar a při krájení se moučník nebude tolik trhat. Recept na vláčné ananasové řezy s krémem a šlehačkou
Počet porcí: 16 až 20 kousků Ingredience pro přípravu Suroviny na korpus 3 žloutky 3 bílky 2 hrnky krupicového cukru 1 balení vanilkového cukru 1 střední plechovka ananasu i se šťávou 2 hrnky polohrubé mouky 1 balení prášku do pečiva 2 lžičky jedlé sody Z čeho udělat krém 200 ml mléka 1 balení vanilkového pudinku 3 lžíce cukru 250 g mascarpone 250 g tučného tvarohu 1 balení vanilkového cukru moučkový cukr dle chuti Na dokončení 2 kelímky smetany ke šlehání 2 až 3 lžíce nasekaných oříšků 40 až 60 g hořké nebo mléčné čokolády Postup přípravy ananasových řezů s lahodným krémem
1. Troubu předehřejte na 180 °C a připravte si střední plech vyložený pečicím papírem. Ananas z plechovky slijte jen zlehka, šťávu ale nechte stranou, rozhodně ji nevylévejte. Společně s ananasem ji rozmixujte na spíš hladkou směs.
2. Do mísy dejte žloutky, krupicový cukr a vanilkový cukr. Vyšlehejte je do světlejší pěny. Potom přidejte rozmixovaný ananas a krátce promíchejte, jen aby se vše spojilo.
3. V jiné misce promíchejte polohrubou mouku, prášek do pečiva a jedlou sodu. Suchou směs postupně zapracujte do ananasového základu. Těsto nebude vyloženě řídké, spíš hustší, ale na plechu se má dát normálně rozetřít.
4. Z bílků ušlehejte pevný sníh. Do těsta ho zapracujte po částech a moc ho netrapte dlouhým mícháním. Korpus pak zůstane lehčí a nebude zbytečně hutný.
5. Těsto přesuňte na plech, uhlaďte a pečte přibližně 25 až 30 minut. Hotový korpus má jemně zezlátnout a špejle zapíchnutá doprostřed musí vyjít suchá. Pak ho nechte úplně vychladnout.
Extra čokoládový dezert z plechu, který vypadá jednoduše, ale chutná jako narozeninový dort Mezitím připravte pudink
6. Z 200 ml mléka, vanilkového pudinku a 3 lžic cukru uvařte hustý krém. Přikryjte ho potravinářskou fólií tak, aby ležela přímo na povrchu, a nechte vychladnout.
7. Do mísy vložte mascarpone, tučný tvaroh, vanilkový cukr a podle chuti také moučkový cukr. Krátce prošlehejte. Přidejte vychladlý pudink a znovu zašlehejte, aby vznikl hladký, jemný krém.
8. Hotový krém rozetřete na vychladlý korpus. U krajů se vyplatí dát si trochu práce a vrstvu srovnat, při krájení to pak bude znát.
9. Ve vychlazené míse vyšlehejte dotuha 2 šlehačky. Sladit je můžete, ale většinou to není potřeba, moučník už sladkosti obsahuje dost. Šlehačku naneste na krém a uhlaďte stěrkou nebo obyčejnou lžící.
10. Povrch posypte nasekanými oříšky a přidejte kousky polámané čokolády. Kdo chce jemnější vzhled, může čokoládu nastrouhat nahrubo. Foto: Cooky.cz, Povrch posypeme nasekanou anebo ostrouhanou čokoládou a kousky oříšků.
11. Plech uložte alespoň na 4 hodiny do lednice, ještě lepší je nechat ho tam do druhého dne. Podávejte dobře vychlazené a krájejte na řezy. V lednici vydrží bez potíží do dalšího dne, často i déle, jen je lepší mít plech přikrytý. Rady hospodyňky k přípravě ananasového koláče z plechu Pro výraznější chuť můžete do krému vmíchat pár drobně nasekaných kousků ananasu. Podobná úprava se objevuje i v novějších domácích verzích receptu. Oříšky krátce nasucho opražte na pánvi, pokud máte pár minut navíc. Rozvoní se a vrchní vrstva nebude chuťově tak plochá. Na krájení se hodí delší nůž. Po každém řezu ho otřete, u moučníků se šlehačkou je to drobnost, ale rozdíl je vidět hned na prvním kousku. Pokud řezy povezete s sebou, vyšlehejte šlehačku opravdu pevně a nechte plech před cestou pořádně vychladit. U tohoto moučníku dělá nízká teplota velkou část práce.
Retro ořechové řezy na oplatku s karamelovým krémem: Sladký moučník, který chutná jako z oblíbené cukrárny
Kakaové Fanta řezy s pomerančovou šťávou jsou sladkou vzpomínkou na dětství
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková