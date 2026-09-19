Vezměte dnes do ruky pánev a nakloňte ji ke světlu. Pokud vidíte 1 věc, přestaňte na ní smažit

Zkuste to hned teď, ještě než dočtete. Sáhněte po pánvi, kterou používáte nejčastěji, otočte ji bokem a podržte proti oknu nebo lampě. Právě z tohohle úhlu vyleze na povrch něco, čeho si při vaření, kdy sledujete hlavně jídlo, obvykle nevšimnete. A jestli to tam uvidíte, je čas na téhle pánvi se smažením přestat.
Co se v odlesku světla ukáže
Tou jednou věcí jsou škrábance a místa, kde se nepřilnavá vrstva začíná loupat. Shora vypadá pánev často pořád v pohodě, jenže jakmile ji natočíte ke světlu, rýhy a odřená místa najednou vystoupí.
Škrábance a odloupnutá místa v nepřilnavé vrstvě vystoupí, jakmile pánev natočíte ke světlu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
U většiny pánví má nepřilnavou vrstvu na svědomí materiál se zkratkou PTFE. Doma mu ale nikdo neřekne jinak než teflon. Dokud je vrstva celistvá, odděluje jídlo od kovu a nic se z ní neuvolňuje. Potíž přichází ve chvíli, kdy se naruší. Poškrábaná nebo odlupující se pánev přestává plnit svoji roli a je namístě uvažovat o nové.
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Když je povrch porušený, drobné částečky se při vaření dostávají do jídla. Samotný teflon přitom není akutní jed. Podle dostupných výzkumů je molekula PTFE inertní, tělo ji nevstřebá a ona projde trávicím traktem podobně jako vláknina. Jedním usmažením na odřené pánvi si tedy zdraví nezničíte.
Větší háček je jinde. Tam, kde vrstva chybí, se jídlo dotýká materiálu pod ní, obvykle hliníkového jádra pánve. To pro přímý styk s potravinami určené není a při zahřívání se z něj může uvolňovat malé množství látek. Množství odpovídá velikosti poškození, takže o dramatickou otravu nejde, ale je to zbytečné riziko, kterému se dá snadno vyhnout.
A je tu ještě praktický důvod k výměně. Poškozená vrstva ztrácí nepřilnavost a jídlo se začne lepit a připalovat, přestože po povrchu dřív klouzalo bez problémů. „Je určitě lépe takovou pánev dále nepoužívat a pořídit novou kvalitní pánev,” řekla pro Kupi.cz Soňa Vlková ze servisního střediska Tescoma.
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Kolem teflonu koluje spousta obav, takže si v tom udělejme jasno. Nebezpečná látka PFOA, se kterou se teflon dřív vyráběl, se u pánví přestala používat už kolem let 2012 až 2013 a v Evropské unii je od roku 2020 i zákonně zakázaná. Moderní kusy ji už neobsahují. Starší pánve, které máte v kuchyni řadu let, ji obsahovat mohly, což je další argument pro výměnu.
Druhá věc je teplota. Nad zhruba 260 °C se teflon začíná rozkládat a uvolňovat výpary, jejichž vdechování může vyvolat takzvanou horečku z polymerových výparů s příznaky podobnými chřipce. Při běžném vaření se pánev na takovou teplotu nedostane, riziko hrozí hlavně u prázdné pánve rozpálené naprázdno.
Jednu skupinu je ale potřeba zmínit zvlášť. Pokud máte doma ptáka, buďte s přehřátým teflonem maximálně opatrní. Pro ptáky totiž tyhle výpary představují smrtelné nebezpečí a stačí jim k tomu opravdu malé množství ve vzduchu.
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Aby vám pánev vydržela co nejdéle a ke světlu jste ji nemuseli nosit každý týden, pomůže pár jednoduchých návyků:
Odložte kovové obracečky a lžíce, které povrch rýhují, a sáhněte po náčiní ze dřeva, silikonu nebo plastu. Pánev nerozpalujte prázdnou. Vařte spíš na střední teplotu než naplno.
I při té nejlepší péči má ale nepřilnavá vrstva svůj konec. Běžně se uvádí, že teflonová pánev spolehlivě slouží zhruba tři roky, pak se vyplatí ji vyměnit. Přesné datum ale hlídat nemusíte. Stačí ji jednou za čas vzít do ruky, natočit ke světlu a podívat se. Pánev si o výměnu řekne sama.
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Zdroje: https://zeptejsevedce.cz/dotazy-a-odpovedi/0405-je-drobny-skrabanec-na-teflonove-panvi-zdravi-skodlivy/, https://www.tefal.cz/tefal/sluzby/zdravotne-nezavadne-panve/odolny-neprilnavy-povrch-panvi, https://www.kulina.cz/guide-pans/truth-about-teflon/, https://www.receptyprimanapadu.cz/poradna/online-poradna/teflonova-panev-nevydrzi-vecne-poznate-kdy-je-cas-na-novou/, https://arnika.org/o-nas/faq/faq-toxicke-latky/odpovedna-spotreba-nadobi/koupili-jsme-panev-s-neprilnavym-povrchem-a-uz-po-mesici-jsou-na-ni-viditelne-skrabance-skodi-telfon-zdravi, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/36612-opotrebovana-panev