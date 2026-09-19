Kvíz z názvů českých filmů: 10 otázek zní jako snadný úkol, bez chyby však všechny doplní málokdo

Reklama
1 min
Kvíz z názvů českých filmů: 10 otázek zní jako snadný úkol, bez chyby však všechny doplní málokdoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Česká a československá kinematografie je mimo jiné pozoruhodná tím, jak výrazné a někdy až neobvykle dlouhé názvy svým filmům dávala.
film Páni kluci
Zdroj: Foto: se souhlasem České televize, Páni kluci
Reklama
Rychlovarná konvice může nenápadně navyšovat rodinné účty za elektřinu. Celoroční ohřívání vody vyjde na překvapivou částku
Pouhé otevření dveří koupelny může pomoci snížit výdaje za vytápění. Nabízející se úsporný trik přitom využívá jen málokdo
V současné době spousta lidí vyhledává různé způsoby, jak co nejvíce ušetřit na energiích. Pomoci dokáže i...
Zmrazený chléb lze připravit k podávání bez dlouhého čekání. Babiččin jednoduchý postup ho rozmrazí mnohem rychleji
Jestliže i vy častokrát zapomenete vytáhnout pečivo z mrazáku a nebaví vás čekat na jeho rozmrazení, jedna...
Kuchyňská houbička vložená do zásobníku pračky přináší překvapivé výsledky. Nenápadná vychytávka usnadní praní i údržbu
Žádná domácnost se neobejde bez pěnových houbiček. Běžně slouží k umývání předmětů a povrchů, ale existují...
Dokonale čistá trouba se obejde i bez vestavěného samočisticího programu. Jeho práci snadno zastane jednoduchý domácí trik
Čištění trouby je prokletí, pokud nemáte samočisticí funkci. Špinavou troubu lze ale vyčistit s využitím...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Tuhle chybu dělají Češi v ložnici. Zbytečně přivádějí vlhkost a zimu
- Pouhé otevření dveří koupelny může pomoci snížit výdaje za vytápění. Nabízející se úsporný trik přitom využívá jen málokdo
- Polák dostal stavební povolení pro rodinný dům, místo toho dlouhá léta tajně stavěl hrad s 52 pokoji
- Soused vám pouští vodu z okapu na zahradu. Nemusíte čekat, až vám vytopí sklep
Piškotové řezy s kakaovým korpusem, smetanovým krémem a čokoládovou polevou: Neodoláte
Cooky.cz
dnes, 03:15
6 min
Ani smetana, ani mléko. Do kávy patří 1 tekutina, kterou Rakušané používají celá desetiletí
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:08
3 min
Zdravá cuketová bábovka s kakaem
FAJNTIP.cz
dnes, 03:00
2 min
Kvíz z názvů českých filmů: 10 otázek zní jako snadný úkol, bez chyby však všechny doplní málokdo
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 02:24
1 min
Ananasové řezy s krémem a šlehačkou si zamilujete, pokud hledáte lehký moučník s oříšky a čokoládou
Cooky.cz
dnes, 02:15
4 min
Reklama
Vědomostní test o domácích přístrojích z dob socialismu: 10 retro otázek ukáže, zda máte dobrou paměť
Cooky.cz
dnes, 01:16
2 min
Archivní dokumenty dostanou lepší ochranu před požárem
Volty
dnes, 01:00
2 min
Recenze po týdnu na ruce: Google Pixel Watch 5 dostaly 8,3 z 10. Slabinu překvapivě vyřešilo bleskové nabíjení
Mobify.cz
18. 9. 2026, 21:43
5 min
Nasypte v srpnu 1 lžíci pod řepu a mrkev a máte vystaráno. Kořeny narostou o pětinu a budou sladké jako nikdy předtím
Chalupáři-Zahrádkáři
18. 9. 2026, 20:40
2 min
Samsung chystá sluchátka, jaká dosud nenabízel. Unikly rendery Galaxy Buds On, jedné věci se vzdaly úplně
Mobify.cz
18. 9. 2026, 20:01
4 min
Reklama
Trump vyřadil CNN, MS NOW a Politico z Bílého domu. Hrozí dalšími zákazy médií
Aktuálně.cz - Zprávy
18. 9. 2026, 19:57
Farna odmítá, že by jí v SuperStar rostla konkurence. Rozhodně se nebojí
Žena.cz
18. 9. 2026, 19:40
Experti nad slovem dron kroutí hlavou. K masovému ničení dnes slouží jen oživený vynález z roku 1944
Zbrojopis
18. 9. 2026, 19:36
4 min
Spor o Zlatý míč přerostl v krizi reprezentace. Dembélé bere Mbappého slova jako zradu
SportWin
18. 9. 2026, 19:36
3 min
Jablka ve sklepě mohou zkrátit životnost zásob kolem nich. Důvod není na první pohled vidět
ChytřeNaTo.cz
18. 9. 2026, 19:36
5 min
Reklama
Hokejisté Olomouce otočili zápas s Plzní a vyhráli 3:2 v prodloužení
Plzeňská Drbna
18. 9. 2026, 19:24
2 min
Sparta na ledě Kladna prohrála 2:3 po samostatných nájezdech
Pražská Drbna
18. 9. 2026, 19:23
2 min
Babiš rozlítil soudce slovy o "mafii". Vzkázali mu, ať mlčí, reakce přišla vzápětí
Aktuálně.cz - Zprávy
18. 9. 2026, 19:17
Bývalý hráč Mountfieldu rozhodl. Hradec prohrál s Motorem 0:2
Hradecká Drbna
18. 9. 2026, 19:00
2 min
Toulky dolním Poohřím: Cesta z Klášterce nad Ohří na majestátní zříceninu Šumburk
Svět cestovatele
18. 9. 2026, 18:50
3 min
Reklama
Brazilská policie zadržela podezřelého z 16 vražd. Tvrdí, že jich spáchal 80
Aktuálně.cz - Zprávy
18. 9. 2026, 18:45
Gemini má vlastní aplikaci pro Windows, stačí jedna klávesová zkratka. Google chce, abyste AI měli po ruce neustále
Mobify.cz
18. 9. 2026, 18:44
4 min
Novým šéfem Světového potravinového programu bude Trumpův nominant Lindberg
Aktuálně.cz - Zprávy
18. 9. 2026, 18:40
Tragický konec idolu žen. Fešáka z Bony a klid zničil obyčejný doušek mléka
ReadZone
18. 9. 2026, 18:26
3 min
Sověti chtěli létající tank. Mi-24 spojil transportér a bitevní vrtulník do jednoho stroje
Zbrojopis
18. 9. 2026, 18:24
6 min
Reklama
Skvělá práce: Vysočina doma ve strhující bitvě porazila rezervu Slavie
Jihlavská Drbna
18. 9. 2026, 18:15
4 min
Bony a klid měl zákaz promítání. Až po zjištění, že díky ilegálnímu promítání jej viděla polovina republiky, dostali povolení
V Telce
18. 9. 2026, 18:14
3 min
Třinec zvládl bláznivou přestřelku s Kometou, Voženílek připsal hattrick
Aktuálně.cz - Sport
18. 9. 2026, 18:14
Příští týden v seriálu Ulice: Řešit se budou staré lásky, nová tajemství i vyhrocený předvolební boj
BetterLife
18. 9. 2026, 18:13
2 min
Sydney Sweeney se opět svlékla a olympijská vítězka začala zuřit: Kopanec do tváře každé ženě!
SportWin
18. 9. 2026, 18:09
2 min
Reklama
Proč nad Pardubicemi hřmělo. České stíhačky musely vzlétnout kvůli ruské hrozbě
Aktuálně.cz - Zprávy
18. 9. 2026, 18:09
Oceláři i podruhé v sezóně bodovali naplno. Zvládli přestřelku s Kometou
Ostravská Drbna
18. 9. 2026, 18:08
3 min
Energie porazila Mladou Boleslav 4:1, v hlavních rolích byli Jones a Bambula
Karlovarská Drbna
18. 9. 2026, 18:06
1 min
Liberecký kraj rozšíří za 250 milionů domov pro postižené v Hodkovicích
Liberecká Drbna
18. 9. 2026, 18:01
2 min
Koryto Moravy v Litovli čistí bagry, od cenného mostu mizí stovky kubíků nánosů
Hanácká Drbna
18. 9. 2026, 17:57
2 min
Reklama
Pěnička a Paraplíčko: Potíže s Marvanovou dochvilností, předabování a reálný předobraz nepříjemného domácího
V Telce
18. 9. 2026, 17:50
3 min
Říkají mu Napoleon: Pod Vasseurem se třese židle, tvrdí Terruzzi
SvětFormule.cz
18. 9. 2026, 17:35
1 min
Kdo je osudová žena herce Josefa Poláška? Sympatickou varhanici Michaelu si vzal hned dvakrát
ReadZone
18. 9. 2026, 17:32
3 min
Samsung ukončil podporu hodně oblíbených hodinek. Miliony uživatelů už nedostanou jedinou aktualizaci
Mobify.cz
18. 9. 2026, 17:31
4 min
Po sklizni třešní nastává jeden jediný týden, kdy je musíte prořezat. Kdo ho promešká, příští rok sklidí zlomek úrody
Chalupáři-Zahrádkáři
18. 9. 2026, 17:30
2 min
Reklama
Reklama
Babiš rozlítil soudce slovy o "mafii". Vzkázali mu, ať mlčí, reakce přišla vzápětí
Tragický konec idolu žen. Fešáka z Bony a klid zničil obyčejný doušek mléka
Farna odmítá, že by jí v SuperStar rostla konkurence. Rozhodně se nebojí
Proměna Jitky Čvančarové bere dech: Odhodila nánosy líčidel a je z ní česká Monika Bellucci
Co když sex nechybí tělu, ale hlavě? 7 věcí, které ti dokážou libido vypnout ještě před ložnicí
Reklama
Reklama