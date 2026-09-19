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Vědomostní test o domácích přístrojích z dob socialismu: 10 retro otázek ukáže, zda máte dobrou paměť

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Za socialismu se domácí spotřebiče nekupovaly každý rok-pořizovaly se jednou a musely vydržet. ETA mixér, televizor Tesla nebo magnetofon s kazetami Emgeton patřily k vybavení, bez kterého si většina domácností neuměla představit běžný den.
Fotografie retro spotřebiče

Fotografie retro spotřebiče

Zdroj: Foto: Pohled 111 / Creataive Commons / CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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