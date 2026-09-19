Ani smetana, ani mléko. Do kávy patří 1 tekutina, kterou Rakušané používají celá desetiletí

Když má být káva lepší, většina lidí sáhne po mléku nebo smetaně. Ve Vídni to ale dělají jinak. Ke každému šálku tam patří obyčejná sklenice čisté vody a Rakušané u tohohle zvyku zůstávají už dlouhé generace. Vypadá to jako maličkost, jenže právě ta sklenka rozhoduje o tom, jak kávu doopravdy ochutnáte.
Rakouský zvyk, který přežil generace
Servírovat ke kávě vodu se k nám dostalo z Rakouska, přesněji z vídeňských kaváren. Ty prosluly nejen širokou nabídkou nápojů, jako je melanž nebo einspänner, ale i nepsaným pravidlem, že k pořádnému šálku vždycky patří i sklenička vody. Vídeňská kavárenská kultura je přitom tak svébytná, že ji UNESCO v roce 2011 zařadilo mezi nehmotné světové dědictví. Voda u kávy k ní neodmyslitelně patří dodnes a v dobrých podnicích ji berou skoro jako otázku cti.
Proč voda místo mléka mění chuť
Za tímhle zvykem stojí docela jednoduchá logika. Když se před prvním lokem kávy napijete vody, opláchnete si jazyk od chutí, které v ústech zůstaly po jídle nebo sladkém. Chuťové buňky se tak vynulují a káva pak dorazí na čistý terén. Díky tomu z ní ucítíte i jemnější tóny, třeba ořechové nebo karamelové, které by po výrazném obědě snadno zapadly. Tady se ukazuje i důvod, proč u našich sousedů kávu neutápějí v mléce. Mléčná pěna chuť zrn obalí a zjemní ji tak, že se skoro vytratí. Obyčejná voda naproti tomu nechá kávu mluvit sama za sebe a nejvíc to ocení milovníci kvalitních výběrových zrn.
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Málokdo dnes tuší, že tahle sklenka měla kdysi úplně jinou funkci a s pitím neměla nic společného. V časech, kdy z kohoutků tekla voda leckdy pochybné čistoty, fungovala jako tichá vizitka podniku. Číšník ji postavil na stůl, aby host na vlastní oči viděl, z čeho se jeho káva vaří, a měl jistotu, že kavárna nešetří ani na kvalitě vody. Průhledná sklenice tak byla svého druhu razítkem kvality.
Sklenka vody u kávy původně sloužila jako viditelný důkaz, že podnik nešetří ani na kvalitě vody. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Svou roli sehrála i dobová etiketa. Sotva si tehdejší návštěvnice nápoj zamíchaly, držely lepkavou lžičku od kávy, kterou nebylo kam odložit, protože na naškrobený ubrus se taková věc nehodila. Ve sklenici s vodou ji proto nenápadně smyly a teprve pak vrátily na stůl. U hustého turka se sedlinou pomohl doušek vody dostat z úst rozemletá zrnka, která snadno uvíznou mezi zuby.
Jaká voda ke kávě patří a jaká ne
Pokud si chcete zvyk přenést domů, vyplatí se vědět, po jaké vodě sáhnout. Ideál je klidná neperlivá voda, kterou necháte vytemperovat na pokojovou teplotu. Vychlazená přímo z lednice chuťové buňky přitlumí a jemná aromata kávy vám pak utečou. Bublinky v perlivé vodě zase chuťový vjem rozhází a ochucené nebo slazené varianty kávu úplně převálcují.
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Roli hraje i kvalita samotné vody. Ta tvoří většinu obsahu každého šálku, takže i skvěle upražená zrna dokáže srazit špatná voda. Baristé proto radí kohoutkovou vodu filtrovat všude tam, kde z kohoutku neteče voda vyloženě dobrá.
Pro rychlou představu, čemu se u vody vyhnout a co naopak zvolit:
Voda ke kávě Proč ano, nebo ne neperlivá, pokojové teploty nejlepší volba, nechá chuť kávy vyniknout filtrovaná u tvrdé kohoutkové zlepší výslednou chuť nápoje vychlazená z lednice přitlumí vnímání jemných aromat perlivá bublinky rozhodí chuťový vjem ochucená nebo slazená překryje chuť kávy Malý bonus i pro tělo Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší místo na skladování brambor. Používá ho většina Čechů
Sklenka vody se hodí i z jiného důvodu než kvůli chuti. Často se uvádí, že káva tělo mírně odvodňuje, protože působí lehce močopudně, a doušek vody tuhle ztrátu vyrovná. Jde spíš o drobnost než o zásadní zdravotní efekt a odborníci se v jeho síle úplně neshodnou. Přidat si k šálku trochu vody ale rozhodně neuškodí, zvlášť když si během dne dáte kávu hned několikrát. Zkuste si příště dát doušek ještě před kávou. Ten rozdíl v chuti vás možná překvapí.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vídeňská_kavárna, https://www.cajova-zahrada.cz/blog/voda-ke-kave/, https://blogokave.cz/proc-se-ke-kave-podava-voda-je-to-prezitek/, https://www.vybornakava.cz/2014/voda-ke-kave-jaka-a-proc/, https://www.dotyk.cz/zajimavosti/proc-se-podava-sklenice-vody-ke-kave-historie/, https://www.ireceptar.cz/hobby/proc-se-ke-kave-dava-sklenice-vody/