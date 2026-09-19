Češi takto běžně platí za auto nebo dražší vybavení. Při překročení jedné hranice hrozí pokuta až 500 000 Kč

Zákon o omezení plateb v hotovosti stanovuje limit 270 000 korun. Pokud platba tuto částku překročí, musí být provedena bezhotovostně. Prakticky to znamená, že částku přesně 270 000 korun lze podle tohoto pravidla ještě zaplatit v hotovosti, zatímco například 270 001 korun už nikoli. Pravidlo se může týkat právě situací, se kterými se lidé setkávají při nákupu dražšího automobilu, pořizování vybavení domácnosti nebo placení větší zakázky. Nezáleží přitom na tom, zda se kupující a prodávající jednoduše domluví, že jim hotovost vyhovuje. Pokud je zákonný limit překročen, musí být platba provedena bezhotovostním způsobem.
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Rozdělení částky během jednoho dne nepomůže
Důležité je také pravidlo pro několik plateb uskutečněných během stejného kalendářního dne. Do limitu se totiž započítávají všechny platby, které během jednoho dne provede stejný poskytovatel stejnému příjemci. Pokud by tedy člověk za určitou věc nebo službu zaplatil dopoledne 150 000 korun a odpoledne dal stejnému příjemci dalších 150 000 korun, pro účely zákona se částky sčítají.
Celkem by šlo o 300 000 korun a hranice pro hotovostní platbu by byla překročena. Stejným způsobem se započítávají také platby v cizích měnách, které se pro posouzení limitu přepočítávají podle kurzu devizového trhu České národní banky platného v den uskutečnění platby. Pozor by si měl dát také příjemce peněz. Zákon výslovně stanovuje nejen povinnost poskytovatele uskutečnit nadlimitní platbu bezhotovostně, ale také zákaz takovou hotovostní platbu přijmout.
Problém tak může vzniknout na obou stranách obchodu. Pokud se například dva lidé dohodnou na prodeji dražšího automobilu a kupující přinese částku přesahující 270 000 korun v hotovosti, zákonné povinnosti se netýkají pouze jeho. Prodávající tuto nadlimitní hotovostní platbu nemá přijmout. Podobná situace může nastat i při úhradě rozsáhlejší rekonstrukce nebo jiné nákladnější zakázky.
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Pokuta pro běžného člověka může dosáhnout půl milionu
Porušení pravidel je přestupkem. Fyzické osobě lze za uskutečnění zakázané nadlimitní hotovostní platby nebo za její přijetí uložit pokutu až 500 000 korun. U právnických osob a podnikajících fyzických osob je maximální hranice ještě podstatně vyšší a dosahuje až pěti milionů korun. Přestupky podle tohoto zákona při své činnosti zjišťují finanční a celní úřady. Samotná výše případné sankce není automaticky vždy půl milionu korun, jde o nejvyšší možnou zákonnou hranici, kterou lze fyzické osobě uložit.
Pravidlo 270 000 korun se nevztahuje bez výjimky na každý pohyb peněz. Zákon vyjmenovává několik zvláštních situací, například některé platby daní a poplatků podle příslušných předpisů, povinné platby z pracovněprávních vztahů, výplaty důchodů nebo některá pojistná plnění. Pro běžný nákup auta, vybavení domácnosti či úhradu soukromé zakázky však platí jednoduché pravidlo. Jakmile má být jednomu příjemci během jednoho kalendářního dne zaplaceno více než 270 000 korun, bezpečnou cestou je bezhotovostní platba.
zakonyprolidi.cz, mfcr.cz