Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Češi takto běžně platí za auto nebo dražší vybavení. Při překročení jedné hranice hrozí pokuta až 500 000 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zaplatit za ojeté auto, novou kuchyň nebo rozsáhlejší rekonstrukci několika svazky bankovek může někomu připadat jako běžná dohoda mezi prodávajícím a kupujícím. Česká pravidla ale stanovují hranici, nad kterou už hotovost použít nelze. A nestačí pouze rozdělit vyšší částku během jednoho dne na několik menších plateb. Sankce přitom nehrozí jen tomu, kdo peníze předává.
Platba nad 270 000 Kč musí být bezhotovostní. Do limitu se navíc sčítají platby mezi stejnými osobami během jednoho dne.

Platba nad 270 000 Kč musí být bezhotovostní. Do limitu se navíc sčítají platby mezi stejnými osobami během jednoho dne.

Zdroj: Depositphotos
Reklama
Další články z Byznys trendy
Češi si přivydělávají a na jednu povinnost zapomenou. Časem jim může přijít pokuta až 300 000 Kč
Češi si přivydělávají a na jednu povinnost zapomenou. Časem jim může přijít pokuta až 300 000 Kč
Dostali jste větší dědictví nebo dar? I když daň neplatíte, jedna zapomenutá povinnost může stát statisíce
Dostali jste větší dědictví nebo dar? I když daň neplatíte, jedna zapomenutá povinnost může stát statisíce

Vysoké dědictví nebo dar nemusí automaticky znamenat, že člověk odvede státu daň. U některých osvobozených...

Majitelé psů mají od července novou povinnost. Pokud ji doposud nesplnili, hrozí jim pokuta až 50 000 Kč
Majitelé psů mají od července novou povinnost. Pokud ji doposud nesplnili, hrozí jim pokuta až 50 000 Kč

Od 1. července 2026 funguje v Česku Centrální evidence psů, do které mají být postupně zapsáni psi chovaní...

Kolik si vydělá pekař, který nastupuje do práce ještě před třetí ráno? Částka neodpovídá tomu, co si většina lidí představuje
Kolik si vydělá pekař, který nastupuje do práce ještě před třetí ráno? Částka neodpovídá tomu, co si většina lidí představuje

Zatímco většina lidí ještě spí, v pekárnách už se připravuje těsto a z pecí vyjíždí první várky pečiva....

Klienti jedné z velkých bank by měli zbystřit. Banka o víkendu vypne všechny své služby
Klienti jedné z velkých bank by měli zbystřit. Banka o víkendu vypne všechny své služby

Část klientů českých bank čeká o víkendu nepříjemné omezení. Jedna z velkých bank naplánovala technickou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

Web se zaměřuje na témata z oblasti byznysu, financí, investic a moderního podnikání. Čtenáři zde najdou články o nových trendech, změnách na trhu, inovacích i podnikatelských strategiích, které ovlivňují firmy i jednotlivce. Obsah propojuje ekonomické souvislosti s praktickým pohledem na to,...

Všechny články tohoto autora →
Byznys trendy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.