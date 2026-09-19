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Zdravá cuketová bábovka s kakaemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Milujete vláčné bábovky? Jednu takovou si doma můžete upéct také. Tajemstvím vláčnosti této bábovky je strouhaná cuketa. Ta zajistí těstu vlhkost a obohatí jej o vlákninu. K cuketě můžete přidat také kakao.
Zdravá cuketová bábovka s kakaem
Zdroj: Martin Rettenberger / Shutterstock
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