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Zdravá cuketová bábovka s kakaem

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Milujete vláčné bábovky? Jednu takovou si doma můžete upéct také. Tajemstvím vláčnosti této bábovky je strouhaná cuketa. Ta zajistí těstu vlhkost a obohatí jej o vlákninu. K cuketě můžete přidat také kakao.
Zdravá cuketová bábovka s kakaem

Zdravá cuketová bábovka s kakaem

Zdroj: Martin Rettenberger / Shutterstock
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