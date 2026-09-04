Víkend už v podzimním duchu, ale jeden letní den si ještě užijemePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Víkend už v podzimním duchu, ale jeden letní den si ještě užijeme
První zářijové dny přinesou do Česka velmi proměnlivé počasí. Po oblačnějším čtvrtku se v pátek výrazně...
První zářijový den přinesl při tradičním večerních upouštění Orlické přehrady pokles hladiny vody pod...
Prvním zářijovým dnem začal meteorologický podzim. Změna ročního období ale rozhodně neznamená automatický...
Tropická aktivita v Tichém oceánu během posledních hodin výrazně zesílila. Hurikán Karina během jediného...
Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...Všechny články tohoto autora →
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- Klimatická krize: Hranici 1,5 °C už nejspíš překročíme. OSN říká, že teď musíme zvládnout něco, co lidstvo ještě nikdy nezkusilo
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