Jablonec veze z Rigy bod za remízu 1:1, vyrovnával Nebyla

Bez zraněného brankáře Hanuše a nakonec také bez svého kapitána Tekijaškiho se musel český tým obejít v pohárovém utkání v Rize. V brance se tak představil Mihelak, v záloze nastoupil Hollý a o ofenzivu se měla starat dvojice Růsek a Alioum.
Jako první zahrozili domácí. Ramires napadal jabloneckou rozehrávku a Mihelak při odkopu trefil domácího hráče, od kterého se míč naštěstí odrazil mimo branku. V 11. minutě měl Jablonec tutovou šanci po rychlém brejku. Alioum přihrál do samostatného úniku Sedláčkovi, jenže tomu těsně před zakončením skočil pod nohy Oulad.
Severočeši měli i další příležitosti. Hollého hlavičku po rohovém kopu chytil domácí brankář. Poté zamířil do vápna Rigy dobrý centr do prostoru na penaltě, padající míč ale Růsek bohužel netrefil. V 18. minutě pronikal do pokutového území Hollý, bránící Toniševs mu zezadu škrtnul o nohu, penalta se však nepískala.
Ve 25. minutě vypustil Hollý ze střední vzdálenosti technický obstřel, který skončil těsně vedle Pirićovy svatyně. Vzápětí našel Nebyla po rohovém kopu volného Aliouma, který ale ke smůle Jablonce rozvlnil pouze boční síť lotyšské branky.
A tak zničehonic šla do vedení Riga. Ve 33. minutě po nákopu do jabloneckého vápna zaváhal brankář Mihelak s vyběhnutím, k míči dorazil pozdě a při svém zákroku fauloval Ramirese. Rozhodčí nařídil pokutový kop. Ramires následně poslal míč z penaltového puntíku na opačnou stranu, než kam se vydal Mihelak, a poslal domácí do vedení 1:0.
Do druhého poločasu připravil trenér Kozel jednu změnu. Polidara nahradil Kuol. A hned po třech minutách hry se právě Kuol vydal s míčem dopředu, pomohl mu i příznivý odraz, následný centr od Slámy propadl až na zadní tyč k Nebylovi. Slovenský záložník střelou ke vzdálenější tyči vyrovnal na 1:1.
Jenže o tři minuty později rozhodčí na polovině hřiště pustil faul na Hollého. Domácí Oulad tak dostal na hranici pokutového území příliš prostoru a polovysokou střelou překonal Mihelaka. Jablonečtí se okamžitě seběhli k hlavnímu rozhodčímu. Videorozhodčí nakonec hlavního arbitra upozornil na předchozí faul a branka nebyla uznána.
Dál se hrálo převážně mezi oběma pokutovými územími bez větších šancí na obou stranách. Až osm minut před koncem vystrašil Nebyla dlouhým lobem domácího brankáře, který s problémy vytěsnil míč na rohový kop. Nebyla vzápětí neuspěl ani z trestného kopu, jeho pokus skončil metr nad břevnem. Sedláčkova pěkná střela ze střední vzdálenosti prosvištěla těsně nad horní tyčí rižské branky. V nastavení ještě dokázal stoper Pavlović zablokovat střelu domácích.
Čtyři tisíce sto padesát dva diváků nakonec přihlížely remíze 1:1 ve 3. kole ligové fáze Konferenční ligy UEFA.
Riga FC - FK Jablonec 1:1 (1:0)
Branky: 34. Ramires – 48. Nebyla
ŽK: 55. Toniševs - 20. Pavlović, 52. Sláma
Rozhodčí: Verboomen – Hillaert Toeback