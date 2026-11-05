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Petr Kváča zůstává pod Ještědem: Opora Bílých Tygrů prodloužila smlouvu

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Brankář Petr Kváča podepsal s libereckými Bílými Tygry nový dvouletý kontrakt. Rekordman klubových statistik, nejlepší brankář extraligy z roku 2021 a dvojnásobný reprezentant tak bude i nadále klíčovým stavebním kamenem týmu.
Petr Kváča zůstává pod Ještědem: Opora Bílých Tygrů prodloužila smlouvu

Petr Kváča zůstává pod Ještědem: Opora Bílých Tygrů prodloužila smlouvu

Zdroj: Bílí Tygři Liberec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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