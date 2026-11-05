Petr Kváča zůstává pod Ještědem: Opora Bílých Tygrů prodloužila smlouvu

Po nových kontraktech pro obrannou dvojici Denis Zeman a Kristaps Zile ohlašují Bílí Tygři ještě jeden klíčový podpis. Na další dvě sezony prodloužil pod Ještědem brankář Petr Kváča. Liberecké vedení tak dlouhodobě zajistilo situaci v brance, kde bude moct devětadvacetiletý rodák z Brandýsa nad Labem navázat na svá předchozí týmová i individuální ocenění.
Vyjádření sportovního ředitele Bílých Tygrů Michala Birnera:
Podpis Petra je zásadní, protože gólmanský post číslo jedna je enormně důležitý. Jedná se o jednoho ze stěžejních hráčů týmu. Kvaky patří dlouhodobě k absolutní špičce ligy, co se týče čísel. Jednání jsme vedli dlouhou dobu a myslím, že nakonec si obě strany trochu oddechly, že našly společnou cestu. Bylo to i o oboustranných kompromisech, které se nám podařilo vyjednat, a jsme rádi, že tu Petra budeme mít minimálně další dva roky. Jeho práce, kterou u nás odvedl, odvádí a věříme, že i v budoucnu odvádět bude, je skvělá. Důvěra v něj je velká a věříme tomu, že nás dovede k týmovému úspěchu.
Brankovišti v Liberci kraluje s jednoletou přestávkou už šest let a minimálně další dva roky ještě přidá. Petr Kváča během svého působení na severu Čech nastoupil v součtu s play-off do 269 utkání, vychytal téměř 150 vítězství a získal 21 čistých kont. Ve všech zmiňovaných ohledech patří na první místo historických klubových tabulek.
Za své výkony si vysloužil v roce 2021 cenu pro nejlepšího brankáře extraligy a dvě nominace na mistrovství světa. Na poli klubových úspěchů má na svém kontě stříbrnou medaili a liberecká organizace věří, že může být základním stavebním kamenem dalšího z nich.
Profil Petra Kváči
Petr Kváča s hokejem začínal v Benátkách nad Jizerou, načež se ve čtrnácti letech zabydlel v Českých Budějovicích. Tam se propracoval až do tamního „A“ týmu, s nímž bojoval i o postup do extraligy. Ve stejné době navíc výrazně nakoukl do mládežnických reprezentací a jeho jméno dokonce zaznělo na draftu NHL, kde na něj ze 117. pozice získalo práva Colorado.
Díky svým výkonům nakonec Kváča povýšil do české nejvyšší soutěže, kde se přes Spartu a Litvínov propracoval až do Třince. Tam v průběhu ročníku 2019/20 převzal roli jedničky po Patriku Bartošákovi a příležitosti se rozhodně nezalekl. Ve třiceti utkáních zaznamenal více než 92% úspěšnost zásahů a následné léto si vysloužil smlouvu u Bílých Tygrů.
V libereckém prostředí prakticky ihned zazářil a nakonec si vysloužil ocenění nejlepšího gólmana sezony. V play-off vychytal Tygrům stříbrné medaile a ročník završil dokonce účastí na MS v Rize z pozice třetího gólmana. Po sezoně 2022/23 se přesunul do Švédska, konkrétně do týmu BK Rögle, s nímž získal stříbrnou medaili. Po ročním zahraničním angažmá se vrátil zpět k Bílým Tygrům. Od tohoto momentu opět opanoval liberecké brankoviště a zatím poslední odměnou za jeho výkony mu byla druhá nominace na světový šampionát ve Švýcarsku.