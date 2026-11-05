Primátorem Jablonce nad Nisou je znovu Miloš Vele z ODS, a to i přesto, že strana skončila ve volbách až třetí za vládním hnutím ANO a uskupením Starostové pro Liberecký kraj (SLK). Na koalici se dohodli SLK s ODS, Společně pro Jablonec a Piráty, v zastupitelstvu má 17 ze 30 hlasů.
Primátorem Jablonce je znovu Miloš Vele, přestože byla ODS ve volbách třetí
Zdroj: Martina Petrášková, Město Jablonec nad Nisou
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