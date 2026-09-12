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Více zeleně, otevřené koryto. Park U Bazénu na Lochotíně čeká proměna

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Zástupci prvního plzeňského obvodu společně s autory architektonické studie představili budoucí podobu parku U Bazénu na Lochotíně. Jeho revitalizace přinese více zeleně, otevřené přírodní koryto, lepší hospodaření s dešťovou vodou a přehlednější propojení jednotlivých částí. Studii zpracoval tým projectstudia8 a práce by mohly začít na přelomu let 2027 a 2028.
Více zeleně, otevřené koryto. Park U Bazénu na Lochotíně čeká proměna

Více zeleně, otevřené koryto. Park U Bazénu na Lochotíně čeká proměna

Zdroj: projectstudio8
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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