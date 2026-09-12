Více zeleně, otevřené koryto. Park U Bazénu na Lochotíně čeká proměnaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Více zeleně, otevřené koryto. Park U Bazénu na Lochotíně čeká proměna
Plzeň chce v září začít s renovací památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým...
Mobilní aplikace Tuta Plzeň nově lidem ve městě poradí, jak naložit s odpadem. Přináší informace o třídění...
O elektrokola za sto tisíc korun přišel manželský pár, který je uzamkl u obchodního centra v plzeňské...
Pohonné hmoty v Plzeňském kraji čtvrtý týden po sobě zdražují, v posledním týdnu byl růst cen...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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