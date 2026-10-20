Véritable Exky Smart: bylinková zahrádka pro ty, kterým uschne i kaktus

Znáte to: v supermarketu koupíte bazalku v kelímku, pár dní se tváří slibně a pak se z ní stane smutná připomínka dobrých úmyslů. Přiznám se rovnou – zahradník ze mě nebude. Chytrá zahrádka Véritable Exky Smart to tedy u mě měla těžké. Slibuje, že se o rostliny postará sama a mně zbude jen sklízet. Dostala šanci to dokázat.
Francouzská zahrádka do malé kuchyně
Véritable je francouzská značka a na původ je patřičně hrdá: zahrádky se vyrábějí ve Francii z francouzských materiálů a osivo pochází z francouzských ekologických farem. Exky je kompaktní model pro dvě „náplně“, tedy ideální pro menší kuchyň, kde se na lince nechce obětovat moc místa.
Vzhledově jde o čistý, minimalistický kousek v bílé barvě. Výrobce používá plast odolný vůči UV záření, takže by zahrádka neměla žloutnout ani na přímém slunci. A to můžu i po několika měsících potvrdit. Rameno s osvětlením je výškově nastavitelné (celková výška 38–45 cm), takže stačí rostlinám, jak postupně rostou. A s hmotností 1,5 kg celý přístroj snadno přenesete, kam bude potřeba.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Lingot – srdce celého systému
Místo hlíny a sáčku semínek tu pracujete s takzvanými lingoty. Je to vlastně takový hotový blok substrátu, ve kterém jsou už semínka připravená – podle druhu 5 až 40 kusů v 5 až 10 otvorech. Exky pojme dva lingoty najednou, což typicky znamená minimálně 10–20 rostlin. Dvě bylinkové náplně jsou rovnou v balení, takže můžete začít hned po vybalení.
Výběr je široký: přes 80 druhů od klasické bazalky a máty přes listovou zeleninu až po exotické bylinky a jedlé květy. Lingoty jsou bez GMO a pesticidů, kompostovatelné a dodávají se v papírovém obalu. Tady se ekologie nebere jen jako marketingová nálepka. Palec nahoru!
Smart, nebo Classic?
Exky existuje ve dvou verzích, které vypadají skoro stejně – a upřímně, i já jsem si je nejdřív spletl. Rozdíl je ale podstatný. Verze Smart má automatickou regulaci intenzity LED osvětlení podle okolního světla. Můžete ji tedy postavit na slunné místo nebo na okno a nemusíte se bát, že kombinace slunce a LED rostliny spálí. Verze Classic tuto regulaci nemá a je určená spíš do tmavších koutů, kam slunce nedosáhne. Za Smart si připlatíte zhruba 700 korun. Tady bych nešetřil.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Voda a světlo na autopilota
Nádrž na vodu má objem 2 litry a vydrží až čtyři týdny bez doplňování. Zavlažování nepotřebuje žádnou pumpu, takže zahrádka je naprosto tichá – žádné bublání ani bzučení. Klidně ji tedy můžete mít v obýváku nebo v ložnici.
LED osvětlení napodobuje plné spektrum slunečního světla a samo se zapíná a vypíná podle denního cyklu. Spotřeba je zanedbatelná – celý přístroj má příkon 10,5 W, tedy méně než běžná žárovka.
Jak se Exky Smart používá?
Tady není vlastně co zkazit. Vložíte lingoty, nalijete vodu do nádrže, zapojíte adaptér do zásuvky… a to je vlastně všechno. Zbytek obstará zahrádka sama. Vaším úkolem je jednou za pár týdnů dolít vodu a průběžně sklízet. Skromně poznamenám, že to zvládám…
Co určitě doporučím: hlídejte si umístění. Rostlinám se nejlépe daří při teplotě 20–35 °C a vlhkosti vzduchu 40–60 %. Takže v zimě ji raději nedávejte na studený parapet nebo hned vedle rozpáleného radiátoru.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Dojmy? Zkušenosti? Doporučení?
Jak už jsem psal, zahradničení není můj obor. A právě proto je pro mě nejlepší vizitkou to, že Exky Smart dělala přesně to, co slibuje. Nemusel jsem nic hlídat, nic řešit, nic zachraňovat.
Co mě nadchlo:
- opravdu bezúdržbový provoz;
- naprosto tichý chod a minimální spotřeba;
- chytrá regulace světla – může stát i na slunném místě;
- ekologický přístup: kompostovatelné náplně, francouzská výroba, náhradní díly a opravitelnost.
Na co myslet:
- kapacita jen pro dva lingoty – na větší úrodu je potřeba větší model;
- náplně se dokupují, takže počítejte s průběžným nákladem;
- potřebujete poblíž zásuvku.
Zdroj: Véritable
Co ještě ze zkušeností doplnit? Naše kuchyně je sice hodně prostorná, ale na lince se spotřebičů hromadí často až příliš – takže onu výše uváděnou kompaktnost jsem určitě ocenil. Líbila se mi i nadstandardní péče k detailům. Například krabičky s přiloženými plodinami jsou na správných místech perforované, takže se z nich dá snadno oddělit návod, ale také např. praktická cedulka s datem zasazení rostliny.
Shrnuto: Véritable Exky Smart je ideální volba pro každého, kdo chce mít po ruce čerstvé bylinky, ale nemá čas, chuť nebo zkušenosti na to, aby se o ně staral. Za 3 490 Kč nedostanete nástroj pro vášnivé zahradníky, ale spolehlivého pomocníka, který zvládne pěstování za vás – a zvládne ho dobře. Pokud ji plánujete mít na světlém místě, Smart verze je jasná volba. Pokud ji zastrčíte do tmavého rohu, ušetříte s Classic.
Za poskytnutí chytré zahrádky Véritable Exky Smart děkuji společnosti TYGOTEC.