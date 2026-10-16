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Vědci propojují umělé senzory s živými neurony. Výsledky překvapily

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Vědci propojili miniaturní shluky lidských nervových buněk s umělým hmatovým senzorem a ukázali, že živé neurony dokážou zpracovávat informace odpovídající…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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