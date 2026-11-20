S rostoucími investicemi do kolejových vozidel a infrastruktury zároveň zrychluje digitalizace celého odvětví, což přináší nové požadavky na spolehlivost a výkonnost propojovacích technologií. Společnost LAPP proto na veletrhu InnoTrans 2026 představí nové patch kabely EPIC® TRAIN Cat.6A a EPIC® TRAIN Cat.5e, které byly vyvinuty speciálně pro potřeby moderních vlakových komunikačních sítí. Novinky kombinují vysoký výkon, kompaktní konstrukci a snadnou instalaci.
Vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu systémů pro informování cestujících, kamerového dohledu a ethernetových řídicích a komunikačních sítí výrazně roste význam spolehlivé datové infrastruktury. LAPP reaguje na tyto požadavky komplexním portfoliem kabelů, vodičů a konektorů, které splňují přísné normy pro železniční aplikace.
EPIC® TRAIN Cat.6A – vysoká přenosová rychlost pro vlakové komunikační sítě (TCN)
Nový patch kabel EPIC® TRAIN Cat.6A podporuje rychlosti až 10 Gbit/s a zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách.
Díky menšímu vnějšímu průměru přispívá ke snižování hmotnosti vozidla a efektivnějšímu využití instalačního prostoru. Předem osazené konektory na obou koncích navíc zjednodušují montáž a minimalizují riziko chyb při instalaci.
Pro aplikace s vysokou hustotou portů je k dispozici varianta s mimořádně štíhlým konektorem RJ45. V prostředích vystavených vibracím a mechanickému namáhání lze využít provedení s konektorem M12 a integrovaným antivibračním zajištěním.
EPIC® TRAIN Cat.5e –řešení pro širokou škálu aplikací
Portfolio doplňuje nový patch kabel EPIC® TRAIN Cat.5e, který umožňuje přenos dat rychlostí až 1 000 Mbit/s. Stejně jako varianta Cat.6A nabízí kompaktní rozměry a nízkou hmotnost, což usnadňuje integraci do kolejových vozidel.
Kabel je dostupný jak ve variantě s jedním nebo oběma předem osazenými konci pro maximální flexibilitu při instalaci.
Odpověď na rostoucí požadavky digitalizace
„Digitalizace zásadně proměňuje železniční průmysl. Rostoucí objem dat, vyšší požadavky na bezpečnost i tlak na efektivní využití prostoru vyžadují stále výkonnější komunikační infrastrukturu,“ říká Thorsten Grünberg, Industry Manager Train ve společnosti LAPP. „Nové patch kabely EPIC® TRAIN byly vyvinuty právě s ohledem na tyto potřeby a přinášejí provozovatelům i výrobcům kolejových vozidel konkrétní výhody v oblasti instalace, provozu a údržby.“
Nové produkty dále rozšiřují železniční portfolio společnosti LAPP, které zahrnuje více než 3 400 řešení pro přenos energie a dat v železničních aplikacích.
Lucie Dvořáková