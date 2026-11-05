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Ve středověku ženy pekly chléb tak dlouho, až ztvrdl na dildo. Církev zakazovala orgasmus, ne vynalézavost

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Dennívýzva
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Theodorova kající kniha vyměřila za masturbaci až čtyřicet dní pokání. Lidé si přesto nacházeli cesty, jak církevní dohled obejít, a stopy po nich přežily staletí.
Ve středověku ženy pekly chléb tak dlouho, až ztvrdl na dildo. Církev zakazovala orgasmus, ne vynalézavost

Ve středověku ženy pekly chléb tak dlouho, až ztvrdl na dildo. Církev zakazovala orgasmus, ne vynalézavost

Zdroj: Picryl
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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