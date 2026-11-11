11.11 je svátek slev. Jak poznat, že sleva je opravdu sleva a ne jen hezky přepsaná cenovka

Nejdřív jedna nepříjemná otázka: chtěla jsi to už včera?
Nejlepší filtr před slevovou akcí je směšně jednoduchý: koupila bys tu věc i bez banneru „-40 %“? Pokud ne, sleva právě nevytvořila úsporu. Vytvořila nákup.
To neznamená, že si nesmíš koupit nic spontánně. Jen je dobré přestat počítat každou slevu jako vydělané peníze. Utracených 70 eur po slevě je pořád mínus 70 eur, ne plus 30.
Porovnej cenu s minulostí, ne s přeškrtnutým číslem
Přeškrtnutá „původní cena“ vypadá přesvědčivě, ale sama o sobě ti neříká, za kolik se produkt skutečně prodával minulý týden. U větších nákupů se proto vyplatí porovnat cenu mezi několika obchody nebo použít historii cen, pokud ji srovnávač nabízí.
Česká i evropská pravidla navíc u oznámeného zlevnění pracují s nejnižší cenou, za kterou obchodník výrobek nabízel v předchozích 30 dnech. Neřeší to všechny marketingové finty, ale dává ti mnohem lepší referenční bod než velké červené procento.
„Až -70 %“ není totéž jako „-70 % na to, co chceš“
Předložka „až“ odpracovala v marketingu víc přesčasů než většina lidí. Obchod může mít pár produktů zlevněných výrazně a zbytek jen lehce. Banner přesto vypadá, jako by se celý e-shop rozhodl zbankrotovat ve tvůj prospěch.
Proto ignoruj procento kampaně a podívej se na konkrétní cenu konkrétní věci. Jediné relevantní číslo je to, které skutečně zaplatíš.
Doprava zdarma může být dražší než doprava
Košík má hodnotu 42 eur, doprava stojí 3,90 a zdarma je od 60. Najednou velmi intenzivně potřebuješ ještě svíčku, ponožky a sérum. Gratulujeme: právě jsi utratila o 18 eur víc, abys ušetřila necelá čtyři.
Pokud bys ty další věci stejně koupila, dobrý. Jestli ne, zaplať dopravu a odejdi. Je to jedna z nejlevnějších porážek, které můžeš utrpět.
Kup si drahou věc levněji. Nekupuj levně věc, kterou nepotřebuješ
Slevové dny dávají největší smysl u nákupů, které jsou už dávno v plánu: spotřebič, parfém, zimní boty, elektronika, kosmetika, kterou pravidelně používáš. U takových věcí můžeš cenu sledovat a čekat na dobrou nabídku.
Nejhůř fungují jako safari po e-shopech bez cíle. Tam je každý hezký produkt potenciální „výhodná příležitost“ a košík se začne plnit věcmi, jejichž hlavní kvalifikací je, že jsou právě levnější.
Pozor na časovače, které z tebe dělají rukojmí
„Akce končí za 03:17:42.“ „Poslední dva kusy.“ „Právě si prohlíží dalších 18 lidí.“ Některé informace mohou být pravdivé, jiné jsou součást designu, který má zvýšit tlak na rychlé rozhodnutí.
Když jde o dražší nákup, zavři stránku na deset minut. Pokud po návratu stále chceš stejnou věc za stejných podmínek, nakup. Pokud se za deset minut rozpadne pocit naléhavosti, právě jsi možná objevila, co přesně kupoval časovač: tvoji paniku.
Slevový kód není důvod přidat něco do košíku
„Ještě 12 eur do slevy 20 %.“ Tohle je matematika, při které člověk někdy s naprostou vážností utratí 30 eur, aby získal slevu šest.
Počítej konečnou cenu, ne pocit vítězství. Obchod má důvod motivovat tě k vyšší útratě. Ty máš důvod motivovat se k tomu, aby sis nechala peníze.
A nakonec: nejlepší sleva je někdy zavřená karta
11.11 se z původního Singles’ Day stal globální shopping event hlavně po roce 2009, kdy Alibaba spustila svůj nákupní festival. Dnes se k němu připojují obchody po celém světě. To je skvělé, pokud přesně víš, co hledáš.
Pokud ne, nemusíš nic „využít“. Sleva není jednorázová historická příležitost. Další akce přijde. A pravděpodobně dřív, než stihneš použít polovinu věcí z té dnešní.
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Zdroje: Alibaba Group – 11.11 Global Shopping Festival [1], Evropská komise – Price indication and price reduction rules under EU consumer law [2].