Deset měsíců bez jediného dosednutí
Toto zvláštní chování potvrdil výzkum švédských biologů z Lundské univerzity, jehož výsledky vyšly v listopadu 2016 v odborném časopise Current Biology. Vědci vybavili
rorýse miniaturními záznamníky, které sledovaly jejich pohyb a polohu. Díky nim mohli zjistit, kolik času ptáci skutečně tráví v letu.
Výsledky překvapily i samotné výzkumníky. Během desetiměsíčního období mimo hnízdění zůstávali rorýsi ve vzduchu
více než 99 procent času. Někteří z označených ptáků během celé této doby vůbec nepřistáli. U jednoho jedince přístroje zaznamenaly nepřerušený pobyt ve vzduchu trvající přibližně 314 dní.
Neznamená to, že by každý rorýs létal deset měsíců bez přestávky. U většiny sledovaných ptáků vědci zaznamenali občasné krátké přerušení letové aktivity. Přesto jde o mimořádný výkon, který ukazuje, jak dokonale se tento druh přizpůsobil životu ve vzduchu.
Ve vzduchu se nakrmí i vyspí
Rorýs je pro život ve vzduchu mimořádně dobře vybavený. Prakticky všechno, co potřebuje, dokáže získat během letu. Loví drobný létající hmyz a další členovce, které chytá otevřeným zobákem. Ornitologové pro tuto směs drobných organismů unášených vzduchem používají označení
vzdušný plankton.
Ve vzduchu se rorýsi také páří a odpočívají. Dokážou dokonce spát, i když přesný způsob jejich spánku zůstává předmětem výzkumu.
Pozoruhodné je také jejich chování za soumraku. Rorýsi vystoupají vysoko do vzduchu a během noci se často pohybují ve velkých výškách. Využívají přitom vzdušné proudy a dlouhé úseky klouzavého letu, při kterém nemusejí neustále aktivně mávat křídly.
Elegantní let rorýse ukazují zpomalené záběry:
Rychlostí překoná i 110 kilometrů za hodinu
Rorýs obecný (Apus apus) je poměrně malý pták. Měří přibližně 16 až 17 centimetrů, jeho rozpětí křídel dosahuje 38 až 40 centimetrů a váží jen 35 až 56 gramů. Přesto patří mezi mimořádně rychlé letce.
Podle údajů České společnosti ornitologické dokáže při horizontálním letu vyvinout rychlost
přes 110 kilometrů za hodinu. Jeho dlouhá srpovitá křídla mu umožňují rychlý a obratný let, při kterém dokáže prudce měnit směr a pronásledovat drobný hmyz.
Rorýsi jsou také vytrvalí cestovatelé. Za rok mohou nalétat až 250 tisíc kilometrů. Nejde přitom o jednu nepřetržitou cestu, ale o součet jejich letových aktivit během roku.
Z českých střech až do tropické Afriky
Rorýs obecný je tažný pták, který se vyskytuje téměř po celé Evropě. V České republice hnízdí od nížin až po horské oblasti, nejčastěji však v městech a obcích. K nám se vrací na přelomu dubna a května. Hnízdní období trvá přibližně od května do konce července.
Poté, co vyvede mláďata, se vydává na dlouhou cestu do tropické Afriky. Zimuje například
v oblasti Konga a Tanzanie.
V podstatě se dá říci, že rorýs potřebuje pevnou půdu pod nohama jen kvůli hnízdění. K tomu využívá štěrbiny a dutiny ve vysokých budovách, pod střechami nebo ve skalách. Do stejného hnízdiště se často vrací opakovaně.
Mládě rorýse | Zdroj: Depositphotos.com Na zemi je překvapivě bezmocný
Jeho výjimečné přizpůsobení letu má i svou stinnou stránku. Rorýs má velmi krátké nohy, které mu neumožňují pohodlně chodit ani se odrážet ze země tak jako většině ostatních ptáků. Pokud se ocitne na rovném povrchu, může mít problém znovu vzlétnout.
Proto je pro něj důležité
bezpečné hnízdiště ve výšce. Samice obvykle snáší dvě až čtyři vejce a na jejich zahřívání se střídají oba rodiče. Mláďata opouštějí hnízdo přibližně po 40 až 45 dnech. Jakmile se vydají do vzduchu, začíná jejich dlouhá cesta za potravou a později také do afrických zimovišť.
Rorýsům však život v českých městech komplikuje modernizace budov. Při zateplování a rekonstrukcích domů často mizí právě štěrbiny a dutiny, ve kterých ptáci po mnoho let hnízdili. Protože se na svá hnízdiště pravidelně vracejí, jejich ztráta pro ně může znamenat vážný problém.
Česká společnost ornitologická upozorňuje, že rorýs obecný patří mezi
zvláště chráněné ohrožené druhy. Při rekonstrukcích budov je proto nutné myslet také na jeho hnízda a zajistit, aby ptáci nepřišli o své útočiště.
Zdroje článku:
sciencedirect.com, birdlife.cz, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, nespechej.cz
Autor článku:
Kateřina Urbanová